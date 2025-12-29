टी20 क्रिकेट में तहलका, एक गेंदबाज ने 4 ओवर में झटके 8 विकेट
8 wickets in 4 overs: भूटान के सोनम येशे टी20 क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
Published : December 29, 2025 at 2:18 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 2:30 PM IST
हैदराबाद: क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विकेट लेना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 20 ओवर के मैच में बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से गेंदबाज के पासे विकेट लेने के चांस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन जब कोई गेंदबाज इस फॉर्मेट में विरोधी टीम के अकेले 8 विकेट झटक ले तो फिर ये हैरत की बात जरूर है.
4 ओवर में 8 विकेट
ऐसा ही एक कारनामा भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे ने कर दिखाया है, और वह टी20 क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. 22 साल के इस खिलाड़ी ने शुक्रवार, 26 दिसंबर को गेलेफू में म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. येशे ने अपने चार ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए, जिससे म्यांमार की टीम भूटान के मामूली 127 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 45 रन पर ऑल आउट हो गई.
टी20 में 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज
भूटान के स्पिनर येशे से पहले पुरूषों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल दो गेंदबाजों ने 7 विकेट लिए थे. जिसमें मलेशिया के स्याजरुल इद्रस और बहरैन के अली दाऊद का नाम शामिल है. इद्रस ने 2023 में चीन के खिलाफ 7 रन देकर 8 विकेट लिए थे जबकि दाऊद ने 2025 में भूटान के खिलाफ 19 रन देकर 7 विकेट लिए थे.
वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के बाहर सात विकेट लेने का कारनामा सिर्फ दो बार किया गया है. जब लीसेस्टरशायर के कॉलिन एकरमैन ने 2019 में बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ 18 रन देकर 7 विकेट लिए और 2025 में दुर्बार राजशाही के तस्कीन अहमद ने ढाका कैपिटल्स के खिलाफ 19 रन देकर 7 विकेट लिए.
0 रन देकर 7 विकेट
महिला क्रिकेट में, यह रिकॉर्ड इंडोनेशिया की रोमालिया के नाम है, जिन्होंने 2024 में मंगोलिया के खिलाफ असाधारण 0 रन देकर 7 विकेट लिए थे, जो महिला टी20 इंटरनेशनल और टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है. महिला टी20 इंटरनेशनल में सात विकेट लेने का कारनामा तीन खिलाड़ियों के नाम है. जिसमें नीदरलैंड की फ्रेडरिक ओवरडिज्क, अर्जेंटीना की एलिसन स्टॉक्स और साइप्रस की सामंथी दुनुकेडेनिया के नाम शामिल हैं.