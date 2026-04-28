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मनु भाकर ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोली बड़ी बात, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, जानें क्यों?

Manu Bhaker on Vaibhav Sooryavanshi: मनु भाकर ने कहा कि वैभव भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बन सकता है.

मनु भाकर और वैभव सूर्यवंशी
मनु भाकर और वैभव सूर्यवंशी (AP & IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
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Manu Bhaker on Vaibhav Sooryavanshi: युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बारे में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की हालिया टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर एक विवाद खड़ा कर दिया है. यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब कई लोगों ने रिपोर्टर द्वारा उनसे वैभव के बारे में पूछे गए सवाल पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये शूटर की उपलब्धियों और उनके खेल के प्रति अन्यायपूर्ण था.

वह अगला बड़ा सितारा बनेगा
दरअसल मनु भाकर एक कार्यक्रम के दौरान बोल रही थीं, जहां उनसे क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के तेजी से उभरने और उनके भविष्य के बारे में भी सवाल पूछा गया. जिस पर उन्होंने उत्साहजनक जवाब देते हुए कहा, 'सही मार्गदर्शन मिलने पर, वैभव भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बन सकता है.'

उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगी कि अगर मार्गदर्शन अच्छा हो, उसके आस-पास का माहौल अच्छा हो, और आस-पास के लोग अच्छे हों, तो उम्र महज एक नंबर है. और प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती. बड़ी चीजें 60 साल की उम्र में भी होती हैं, और छह साल की उम्र में भी. इसलिए अगर उसके आस-पास के लोग उसे अच्छी तरह से मार्गदर्शन दें और सही दिशा दिखाएं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह अगला बड़ा सितारा बनेगा.'

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और इतनी कम उम्र में ही निडर बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने इस सीजन में अब तक 15 गेंदों में तीन अर्धशतक जड़ दिए हैं और वो इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी हैं.

रिपोर्टर के सवाल पर बवाल
मनु भाकर से जो सवाल पूछा गया, वह कई लोगों को रास नहीं आया, और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कीं. वरिष्ठ खेल कमेंटेटर जॉय भट्टाचार्य ने एक ओलंपिक शूटर से इस तरह का सवाल पूछने के लिए मीडिया की आलोचना की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सवाल शूटर की उपलब्धियों और उनके खेल के प्रति अन्यायपूर्ण था.

कुछ टिप्पणियों में मीडिया से यह भी आग्रह किया गया कि वे भाकर से क्रिकेट के बारे में सवाल पूछने के बजाय, उनसे ओलंपिक पदक जीतने के उनके अपने सफर और वैश्विक मंच पर उनकी यात्रा के बारे में सवाल पूछें. वहीं कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि इस तरह के सवाल भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों के गहरे जुनून को दर्शाते हैं. सोशल मीडिया पर यहां तक कहा गया कि ये किस तरह की पत्रकारिता है? क्या कभी किसी क्रिकेटर से उभरते हुए शूटर्स के बारे में पूछा गया है?

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