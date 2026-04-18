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स्मृति मंधाना ने रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे! T20I में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

हालांकि, अब उनके पास मंधाना के रिकॉर्ड को तोड़ने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि T20 विश्व कप 2024 के खत्म होने के बाद भारत के इस पूर्व कप्तान ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है.

मंधाना ने ये बड़ी उपलब्धि शुक्रवार, 17 अप्रैल को डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I मैच में हासिल की. उन्होंने मैच में 13 रन ही बना सकीं, लेकिन वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने में सफल रहीं. रोहित शर्मा के नाम 159 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4,231 रन हैं, जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं.

Smriti Mandhana Surpasses Rohit Sharma: भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं हैं. उनके नाम अब 161 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.53 की औसत और 124.45 के स्ट्राइक रेट से कुल 4,244 रन हो गए हैं. जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं.

स्मृति मंधाना को इस मैच में उतरने से पहले अपने पुरुष समकक्ष रोहित को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ एक रन की जरूरत थी, क्योंकि वह 4,231 रनों के साथ उनके बराबर थीं. सुने लुस की गेंद पर एक रन लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी

स्मृति मंधाना - 4244 रन, 161 मैच

हरमनप्रीत कौर - 3869 रन, 191 मैच

जेमिमा रोड्रिग्स - 2587 रन, 119 मैच

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय पुरुष खिलाड़ी

रोहित शर्मा - 4231 रन, 159 मैच

विराट कोहली - 4188 रन, 125 मैच

सूर्यकुमार यादव - 3272 रन, 113 मैच

पहले टी20 में भारत को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा

भारतीय महिला टीम शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका से छह विकेट से हार गई. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, हरमनप्रीत कौर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. उन्होंने 33 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली. इसके अलावा शैफाली वर्मा (34) और जेमिमा रोड्रिग्स (36) ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे इसे बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहीं. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 157/7 का स्कोर बनाया. गेंदबाजों में अयाबोंगा खाका सबसे सफल रहीं, जिन्होंने तीन विकेट लिए, जबकि टुमी सेखुखुने ने दो विकेट चटकाए.

जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने पांच गेंदें शेष रहते लक्ष्य का पीछा कर लिया, जिसमें लॉरा वोल्वार्ड्ट (51) और एनेरी डर्कसेन (44 नाबाद) ने अहम पारियां खेलीं. श्रेयंका पाटिल ने दो विकेट लिए, जबकि अरुंधति रेड्डी और श्री चरानी ने एक-एक विकेट हासिल किया. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 19 अप्रैल को खेला जाएगा.