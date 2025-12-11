ETV Bharat / sports

शादी टूटने के बाद पहली बार बोलीं स्मृति मंधाना, कहा- 'मैंने दो अहम बात सीखीं...'

स्मृति मंधाना ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनिंग बैटर स्मृति मंधाना 10 दिसंबर को अपनी शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक में दिखीं. 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्मृति मंधाना ने म्यूजिशियन पलाश मुच्छल से सगाई कर ली थी. हालांकि, शादी होने से पहले ही कैंसिल हो गई थी. इसके बाद 7 दिसंबर कोजब उनकी शादी टूटने की अटकलें लगाई जा रही थीं, तो मंधाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सबको बताया कि यह कैंसिल हो गई है और इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए. स्मृति मंधाना ने अब इस मामले पर अपना पहला बड़ा बयान दिया है. क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद नहीं - मंधाना

2013 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाली स्मृति मंधाना तब से टीम का अहम हिस्सा रही हैं. मंधाना अमेजन समिट में शामिल हुईं और अपनी शादी टूटने के बाद अपना पहला बयान देते हुए मंधाना ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद है. टीम इंडिया की जर्सी पहनना हमेशा से मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है'.