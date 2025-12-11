ETV Bharat / sports

शादी टूटने के बाद पहली बार बोलीं स्मृति मंधाना, कहा- 'मैंने दो अहम बात सीखीं...'

भारत की स्टार बैटर स्मृति मंधाना अपनी टूटी शादी के कारण चर्चा में हैं. अब उन्होंने पहली बार इस पर बड़ा बयान दिया है.

स्मृति मंधाना (IANS)
December 11, 2025

हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनिंग बैटर स्मृति मंधाना 10 दिसंबर को अपनी शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक में दिखीं. 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्मृति मंधाना ने म्यूजिशियन पलाश मुच्छल से सगाई कर ली थी. हालांकि, शादी होने से पहले ही कैंसिल हो गई थी. इसके बाद 7 दिसंबर कोजब उनकी शादी टूटने की अटकलें लगाई जा रही थीं, तो मंधाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सबको बताया कि यह कैंसिल हो गई है और इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए. स्मृति मंधाना ने अब इस मामले पर अपना पहला बड़ा बयान दिया है.

क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद नहीं - मंधाना
2013 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाली स्मृति मंधाना तब से टीम का अहम हिस्सा रही हैं. मंधाना अमेजन समिट में शामिल हुईं और अपनी शादी टूटने के बाद अपना पहला बयान देते हुए मंधाना ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मुझे क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद है. टीम इंडिया की जर्सी पहनना हमेशा से मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है'.

वर्ल्ड से सीखी दो अहम बात - मंधाना
मुझे बचपन से ही बैटिंग पसंद है और इसके लिए मेरे पैशन को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था. वर्ल्ड चैंपियन बनना आसान नहीं है, इसके लिए सालों की मेहनत और स्ट्रगल लगता है. जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने, तो यह सच में मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था. हमने इस वर्ल्ड कप से दो जरूरी बातें सीखीं हैं. आप हर इनिंग्स में जीरो से शुरू करते हैं, भले ही आपने पिछली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई हो और दूसरी, आपको हमेशा टीम को ध्यान में रखकर खेलना चाहिए, खुद को नहीं.

श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगी स्मृति मंधाना
विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स को लंबा रेस्ट देने का फैसला किया. इसके बाद टीम इंडिया 21 दिसंबर से एक्शन में वापस आएगी, ताकि 2026 में होने वाले विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर सके. श्रीलंका विमेंस के खिलाफ पांच मैचों की होम टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वॉड अनाउंस हो गई है, जिसमें स्मृति मंधाना का नाम भी शामिल है. कप्तान हरमनप्रीत कौर और शैफाली वर्मा समेत ज्यादातर स्टार खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे.

