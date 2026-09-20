T20I में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बाबर-बटलर भी छूटे पीछे
स्मृति मंधाना पुरुष और महिला क्रिकेट में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है.
Published : September 20, 2026 at 5:25 PM IST
Smriti Mandhana New Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वो अब T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. यही नहीं बल्कि वो महिलाओं के अलावा पुरुष क्रिकेटरों को भी इस मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है.
मंधाना ने ये बड़ी उपलब्धि रविवार को एशियाई खेलों में बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में 19 गेंदों पर 37 रनों की शानदार पारी खेलकर हासिल की. जिसमें उन्होंने पांच चौके और दो छक्के भी लगाए.
30 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति को ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए मैच से पहले सात रन की जरूरत थी. उन्होंने तीसरे ओवर में बांग्लादेश की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर की आखिरी दो गेंद पर लगातार चौके जड़कर यह उपलब्धि हासिल की.
इसके साथ स्मृति मंधाना ने महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया. जिनके नाम 4758 टी20 इंटरनेशनल रन हैं. अब मंधाना के 171 पारियों में 4788 टी20 इंटरनेशनल रन हो गए गए हैं. जबकि भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 4,287 रन के साथ तीसरे और श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू 4,282 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं.
महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज
- 1 - स्मृति मंधाना (भारत): 4,788 रन
- 2 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 4,758 रन
- 3 - हरमनप्रीत कौर (भारत): 4,287 रन
- 4 - चमारी अटापट्टू (श्रीलंका): 4,282 रन
मंधाना ने बाबर-बटलर को भी छोड़ा पीछे
इस लिस्ट में स्मृति मंधाना केवला महिला खिलाड़ियों से ही आगे नहीं निकली हैं, बल्कि वो मेंस क्रिकेटरों से भी काफी ज्यादा आगे निकल गई हैं. वो पुरुष T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी -बाबर आजम और जॉस बटलर से अब और ज्यादा आगे निकल गई हैं.
T20I में सबसे ज्यादा रन (पुरुष और महिला)
- 1 - स्मृति मंधाना (भारत): 4,788 रन
- 2 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 4,758 रन
- 3 - बाबर आजम (पाकिस्तान): 4,596 रन
- 4 - जोस बटलर (इंग्लैंड): 4,292 रन
- 5 - हरमनप्रीत कौर (भारत): 4,287 रन
- 6 - रोहित शर्मा (भारत): 4231 रन
बता दें कि महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की जैन ब्रिट्टिन के नाम है. उनके नाम महिला टेस्ट क्रिकेट में 1935 रन है. जबकि महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज है, जिनके नाम वनडे में 7805 रन हैं. वहीं महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मंधाना के नाम हो गया है.
Make way for the top run-getter in Women's T20Is - Smriti Mandhana 🔥🤩 pic.twitter.com/nAeRVxNrst— ICC (@ICC) September 20, 2026
ICC चेयरमैन ने दी बधाई
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने मंधाना को T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने पर बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि आप इतिहास रचकर महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और हर जगह सपने देखने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं. आगे और भी कई उपलब्धियां हासिल हों, इसके लिए शुभकामनाएं.
स्मृति मंधाना की बड़ी उपलब्धि
स्मृति मंधाना हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थीं. उन्होंने ये उपलब्धि महिला एशिया कप के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के 10,868 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था. उन्होंने एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ 124 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की थी. स्मृति के नाम अब सभी प्रारूपों में 10,987 अंतरराष्ट्रीय रन हैं जिसमें टेस्ट में 788, एकदिवसीय में 5,411 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4,788 रन शामिल हैं. बेट्स 10,740 रन के साथ सभी प्रारूपों में तीसरे स्थान पर हैं.
India secure their spot in the Women's Asian Games Finals with a comprehensive win over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) September 20, 2026
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एशियन गेम्स 2026 का मेडल मैच
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टीम अब फाइनल में पहुंच गई है. जहां उसका मुकाबला 22 सितंबर को श्रीलंका से होगा. जिसने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दी थी. फाइनल मैच जीतने वाली टीम गोल्ड मेडल विजेता होगी जबकि हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल मिलेगा. भारतीय टीम 2023 एशियन गेम्स में जीते अपने गोल्ड मेडल को बचाने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान को हराया था.