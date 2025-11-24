क्या स्मृति मंधाना की शादी में आया नया मोड़? सोशल मीडिया से गायब हुआ वीडियो तो उठे सवाल
Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding update: स्मृति की शादी अब कब होगी, नई तारीखें क्या होंगी, उससे पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.
Published : November 24, 2025 at 5:05 PM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. इस शादी से पहले ही वर्ल्ड चैंपियन स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई, उन्हें आए हार्ट अटैक के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया. इस वजह से मंधाना की शादी अनिश्चित काल के लिए टल गई. अब उनकी शादी की नई और अगली तारीख क्या होगी, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.
इसके सब के बीच स्मृति मंधाना के होने वाले पति पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल जाना पड़ गया. हालांकि, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराने के बाद पलाश रात में ही होटल के लिए निकल गए थे. स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की सेहत को देखने के बाद शादी को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा. इस पूरे मामले के बीच एक वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
स्मृति ने डिलीट कर दी सगाई की रील
दरअसल, स्मृति मंधाना ने अपनी सगाई को लेकर पोस्ट किया गया वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है. इसके बाद से ही उनके फैंस के मन में तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. बता दें कि, देर रात स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल से 'समझो हो गया' गाने पर बनी रील डिलीट कर दी है.
इस रील में उनके साथ उनकी सबसे करीबी टीममेट्स जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल और राधा यादव मौजूद थी. स्मृति मंधाना या उनके परिवार की तरफ से इस बारे में ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है. इसी बीच उनके फैंस सोशल मीडिया पर इस वीडियो हटाने के अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं. तो वहीं, फैंस ये भी दुआ कर रहे हैं कि, सब कुछ ठीक हो जाए और स्मृति जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएं.
शादी की तैयारियों के दौरान पिता को आया हार्ट अटैक
रविवार को सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में जब स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आ गया. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए सांगली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. स्मृति मंधाना और उनका परिवार भी हॉस्पिटल में मौजूद था.
इस घटना के कारण शादी की जगह से आए मेहमानों को वापस भेज दिया गया. यह भी कहा गया कि, शादी की जगह पर डेकोरेशन हटाने का काम चल रहा था. इस कारण रविवार को होने वाली शादी की रस्म टाल दी गई है, ऐसा मैनेजर तोहिन मिश्रा ने मीडिया में बताया था.