स्मृति मंधाना की शादी टली? शुभ मुहूर्त से पहले पिता को आया दिल का दौरा, हॉस्पिटल में भर्ती
Smriti Mandhana and Palash Muchhal wedding postponed: स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद शादी पोसपोंड हो गई है.
Published : November 23, 2025 at 4:03 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 7:14 PM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान और सांगली की बेटी स्मृति मंधाना की शादी आज होने वाली थी. ये शादी शाम 4 बजे होने जा रही थी लेकिन अब ये शादी टल गई है. मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद शादी पोसपोंड हो गई है.
सांगली में होने वाली इस शादी के लिए मंधाना के परिवार ने बड़ी तैयारियां की थी और स्मृति और पलाश की शादी सांगली के समडोली रोड पर मंधाना के फार्म हाउस में हो रही थी. हालांकि, इस दौरान शादी की जगह पर स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आ गया. इससे शादी की जगह पर हंगामा हो गया है.
इस पूरे मामले में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने जानकारी दी है. उन्होंने कन्फर्म किया है कि स्मृति के पिता की तबीयत ठीक नहीं है और शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है. उन्होंने बताया कि पिता को सुबह खाना खाने के दौरान समस्या शुरू हुई.
VIDEO | Tuhin Mishra, manager of Indian cricketer Smriti Mandhana, confirms that her father is not well and the wedding has been indefinitely postponed.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025
शादी की तैयारियों के दौरान पिता को आया हार्ट अटैक
दरअसल, जब सांगली के समडोली रोड पर मंधाना के फार्म हाउस में स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियां चल रही थीं, उसी दौरान स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आ गया. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए सांगली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. स्मृति मंधाना और उनके परिवार के सदस्यों को भी हॉस्पिटल में पहुंचे. इस घटना की वजह से शादी की जगह से आने वाले मेहमानों को वापस भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शादी की जगह पर सजावट हटाने का काम भी चल रहा है.
शादी आज शाम को होनी थी
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना आज म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं. शादी आज शाम 4:30 बजे होनी थी, लेकिन अब जब यह घटना हो गई है. खास बात यह है कि शादी में स्पोर्ट्स और दूसरे बड़े नामों के आने की उम्मीद थी.