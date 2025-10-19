ETV Bharat / sports

स्मृति मंधाना की शादी पक्की! जानिए किसके साथ लेंगी सात फेरे

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के बीच स्टार बैटर स्मृति मंधाना की शादी की खबर सामने आई है. आइए इस बारे में जानते हैं.

Smriti Mandhana
स्मृति मंधाना (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 2:39 PM IST

हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों के अनुसार मंधाना जल्द ही दुल्हनियां बनने वाली है. वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ जल्द ही सात फेरे ले सकती है. ये खबर भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले सामने आई है.

स्मृति मंधाना जल्द करेंगी शादी
अब खबरें हैं कि, जल्द ही स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बन सकती है. इस बात का खुलासा खुद उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने किया है, जो पेश से म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर है. उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से दोनों के बीच के रिश्ते की पुष्टि भी कर दी है. पलाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'वह (स्मृति मंधाना) जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी. बस इतना ही कहना चाहता हूं. मैंने आपको हेडलाइन दे दी है'.

पलाश मुच्छल अपने परिवार के साथ
पलाश मुच्छल अपने परिवार के साथ (IANS)

उन्होंने आगे कहा, 'मेरी शुभकामनाएं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति के साथ हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम हर मैच जीते और देश का नाम रोशन करें'. आज का मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खास है. अगर उसे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की रेस में बना रहना है तो उसे ये मैच जीतना होगा.

स्मृति मंधाना को पलाश काफी समय से डेट कर रहे हैं. 2019 से इन दोनों के डेटिंग की खबरें हैं. इन दोनों का रिलेशनशिप अब शादी की मंजिल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. स्मृति मंधाना और पलाश को फैमिली फंक्शन और आउटिंग पर उनके साथ देखी जाती हैं.

स्मृति मंधाना पलक मुच्छल के साथ
स्मृति मंधाना पलक मुच्छल के साथ (ANI)

कौन है पलाश मुच्छल?
पलाश ने फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से साल 2014 में बतौर सिंगर अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया. पलाश ने दीपिका पादुकोण की फिल्म 'खेलें हम जी जान से' में एक्टिंग भी की है. वो रियलिटी शो ‘एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा’ और ‘शाबाश इंडिया’ में भी दिखाई दिए हैं. उनकी बहन पलक मुच्छल बॉलीवुड सिंगर में बड़ा नाम है. इन दोनों का जन्म इंदौर में हुआ.

