स्मृति मंधाना शुभमन गिल को पीछे छोड़ने के करीब, 2025 में हासिल करेंगी एक और बड़ी उपलब्धि
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना के लिए वर्ष 2025 यादगार साल रहा है.
Published : December 30, 2025 at 10:25 AM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला टीम मंगलवार, 28 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पांचवा और अंतिम टी20 मैच खेलने वाली है. भारतीय टीम ने शुरू के 4 मैच जीतकर कर सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है. अब उनकी निगाहें श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी. पांचवां मैच शाम सात बजे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
मंधाना गिल को पीछे छोड़ने के करीब
इस मैच में भी सबकी निगाहें भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना पर ही होंगी, क्योंकि वो एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली हैं और वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेेबाज बनने के करीब हैं. अगर मंधाना श्रीलंका के खिलाफ 62 रन बनाने में सफल हो जाती हैं तो वो वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में भारतीय पुरुष टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़ देंगी.
Women in Blue look to cap off a spectacular 2025 with a clean sweep vs Sri Lanka! 👀👊#INDvSL 5th T20I 👉 TUE, 30th DEC, 6:30 PM onwards pic.twitter.com/OfGb2umA7C— Star Sports (@StarSportsIndia) December 30, 2025
मंधाना 2025 में लगातार शानदार फॉर्म में रही हैं, उन्होंने वनडे और टी20I में 1,703 रन बनाए हैं, जो एक साल में किसी भी महिला द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. जबकि शुभमन गिल इस साल टेस्ट, वनडे और टी20आई में 1,764 रनों के साथ पुरुषों की सूची में सबसे आगे हैं.
मंधाना के 10,000 रन
भारत की 28 वर्षीय बाएं हाथ की इस बल्लेबाज के लिए ये साल क्रिकेट के लिहाज शानदार रहा है. जिसमें उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम की. हाल ही में मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला और कुल मिलाकर चौथी खिलाड़ी बनी हैं. इस लिस्ट में भारत की मिताली राज, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स पहले से शामिल हैं.
Just queen things 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) December 28, 2025
Smriti Mandhana becomes the fastest to 10,000 international runs in women’s cricket.#INDvSL 4th T20I, LIVE NOW 👉 https://t.co/Azq3cj5z3w pic.twitter.com/FU2I7De2Na
मंधाना का क्रिकेट करियर
स्मृति मंधाना के अब तक पूरे क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो तीनों फॉर्मेट की शानदार खिलाड़ी हैं. टेस्ट में उनका औसत 57.18 का है, जो कि काफी प्रभावशाली है, हालांकि इस लंबे फॉर्मेट में वो केवल सात मैच ही खेल सकी हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक के साथ कुल 629 रन बनाए हैं.
वनडे में मंधाना ने 117 मैचों में 48.38 के औसत से 5,322 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं, जिससे वह इस फॉर्मेट में छठी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है. जबकि टी20 इंटरनेशनल में मंधाना ने अब तक 157 मैचों में एक शतक और 32 अर्धशतक के साथ 4,102 रन बना चुकी हैं और वो इस फॉर्मेट में रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं.
Nothing better than a delightful punch through covers! @mandhana_smriti is gearing up for a big knock tonight! 💪👍#INDvSL 4th T20I, LIVE NOW 👉 https://t.co/Azq3cj5z3w pic.twitter.com/AT6ZqsRbnA— Star Sports (@StarSportsIndia) December 28, 2025