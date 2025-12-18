SMAT Final 2025: इन दो टीमों के बीच होगा खिताबी मुकाबला, जानें कब और कहां होगी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?
SMAT Final Match live streaming: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग.
Published : December 18, 2025 at 11:54 AM IST
SMAT Final 2025: भारत का घरेलू टी20 फॉर्मेट का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. क्योंकि टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज, यानी 18 दिसंबर को झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जाएगा. ये खिताबी मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 4:30 बजे से शुरू होगा.
SMAT 2025 में झारखंड और हरियाणा का प्रदर्शन
इस स्टेट वाइज घरेलू टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया. जिसमें झारखंड और हरियाणा की टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और फाइनल तक अपना दबदबा बनाए रखा. ये दोनों टीमें अपने-अपने सुपर लीग ग्रुप में टॉप पर रहकर फाइनल में पहुंची है.
Eyes on the ultimate prize 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 17, 2025
The two captains are READY for the #SMAT Final 💪 @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tcNIqiGPXn
हरियाणा टीम की कप्तानी अंकित कुमार कर रहे हैं जबकि झारखंड टीम की कमान इशान किशन संभाल रहे हैं. हरियाणा टीम ने ग्रुप C में सात मैचों में पांच जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही. उन्हें दो हार गुजरात और पुडुचेरी से मिलीं. लेकिन सुपर लीग ग्रुप A में उन्होंने हैदराबाद और राजस्थान को हराकर ग्रुप को टॉप किया. वहीं झारखंड टीम ने ग्रुप D में अपने सभी आठ मैच जीते, जबकि सुपर लीग ग्रुप B में भी उन्होंने मध्य प्रदेश और पंजाब को हराया, लेकिन उन्हें एकमात्र हार आंध्र से मिली.
SMAT 2025 का फाइनल मुकाबला कहां देखें?
इन दोनों टीमों को इस साल शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. जिसकी वजह से वो आज खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल शाम 4:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगा. जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी.
Big stage. Crucial moment. Unmatched pressure 💥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 17, 2025
This is when the match-winners rise 🔥
Here are the players who could decide the #SMAT Final 🏆⚡@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/skRGc2pkDh
SMAT 2025: हरियाणा और झारखंड के स्क्वाड
झारखंड टीम: इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, पंकज कुमार, राजनदीप सिंह, बाल कृष्ण, विकास सिंह, सुशांत मिश्रा, सौरभ शेखर, अमित कुमार, उत्कर्ष सिंह
हरियाणा टीम: अर्श रंगा, अंकित कुमार (कप्तान), निशांत सिंधु, आशीष सिवाच, यशवर्धन दलाल (विकेटकीपर), सामंत जाखड़, पार्थ वत्स, सुमित कुमार, अंशुल कंबोज, अमित राणा, इशांत भारद्वाज, विवेक नरेश कुमार, अनुज ठकराल, अर्पित राणा, भुवन रोहिल्ला, मयंक शांडिल्य, युवराज योगेंद्र सिंह, युजवेंद्र चहल