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SMAT 2026: वैभव सूर्यवंशी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, T20 इतिहास के बने सबसे युवा कप्तान

Vaibhav Sooryavanshi youngest captain: वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में बिहार टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी T20 इतिहास के बने सबसे युवा कप्तान
वैभव सूर्यवंशी T20 इतिहास के बने सबसे युवा कप्तान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2026 at 1:35 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi Record: टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 14 नवंबर से शुरू हो गया है. इस टूर्नामेंट में 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी राज्य की टीम बिहार की कप्तानी कर रहे हैं. उनका पहला मैच सौराष्ट्र के खिलाफ है. जहां वैभव का बल्ला तो नहीं चल सका और 12 गेंद पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. लेकिन उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. ​​वे पुरुषों के T20 इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं.

जैक वुकुसिक का तोड़ा रिकॉर्ड
इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रोएशिया के जैक वुकुसिक के नाम था, जिन्होंने 17 साल 311 दिन की उम्र में अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी. अब वैभव 15 साल 232 दिन की उम्र में बिहार की कप्तानी करके क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले वैभव ने टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. जो पहले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम था. जिन्होंने 16 साल की उम्र में इंटरनेशन क्रिकेट में कदम रखा था, जबकि वैभव ने 15 साला की उम्र में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS)

पहले मैच में 18 रन बनाकर आउट
मैच की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में बिहार अपना पहला मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ खेल रही है. पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए हैं. सूर्यवंशी ने 12 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसके बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने उन्हें 'कैच एंड बोल्ड' कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन
वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन (IANS)

बता दें कि इस टूर्नामेंट में वैभव बिहार के लिए केवल दो मैच के लिए ही उपलब्ध रहेंगे. क्योंकि वो जल्द ही कतर की राजधानी दोहा में होने वाले 'ACC राइजिंग स्टार्स इमर्जिंग टूर्नामेंट' के लिए 'इंडिया ए' टीम से जुड़ जाएंगे. ये टूर्नामेंट 19 नवंबर से शुरू होने वाला है. जो 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा. इस टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है.

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