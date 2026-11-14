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SMAT 2026: पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार बल्लेबाजी, मुंबई की हैदराबाद पर आसान जीत

पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ( IANS )

Suryakumar Yadav SMAT 2026: टीम इंडिया से बाहर चल रहे पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस 2 ग्राउंड में हैदराबाद के खिलाफ 173 रनों के लक्ष्य पीछा करते हुए 21 गेंदों में नाबाद 60 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने भी 24 गेंदों में 51 रनों की जोरदार पारी खेली, जिससे मुंबई ने केवल 13.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

खास बात ये है कि 36 वर्षीय सूर्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे. लेकिन उसके बाद उन्होंने कप्तानी और टीम में अपनी दोनों जगह खो दी. अब वो एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर रहे हैं. मुंबई के कप्तान सूर्य ने मैच में केवल 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने अपनी 60 रनों की पारी में पांच छक्के और छह चौके लगाए.