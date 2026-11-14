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SMAT 2026: पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार बल्लेबाजी, मुंबई की हैदराबाद पर आसान जीत

टी20 वर्ल्ड जीतने के बाद टीम इंडिया से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव ने 21 गेंदों में नाबाद 60 रनों की शानदार पारी खेली.

पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव
पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2026 at 4:17 PM IST

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Suryakumar Yadav SMAT 2026: टीम इंडिया से बाहर चल रहे पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2026) में धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस 2 ग्राउंड में हैदराबाद के खिलाफ 173 रनों के लक्ष्य पीछा करते हुए 21 गेंदों में नाबाद 60 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने भी 24 गेंदों में 51 रनों की जोरदार पारी खेली, जिससे मुंबई ने केवल 13.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

खास बात ये है कि 36 वर्षीय सूर्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे. लेकिन उसके बाद उन्होंने कप्तानी और टीम में अपनी दोनों जगह खो दी. अब वो एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर रहे हैं. मुंबई के कप्तान सूर्य ने मैच में केवल 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने अपनी 60 रनों की पारी में पांच छक्के और छह चौके लगाए.

'मैदान अलग, काम वही'
मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने इस शानदार पारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मैच की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मैदान अलग, काम वही. लड़कों के साथ SMAT की अच्छी शुरुआत. आगे और ऊपर की ओर!'

मुंबई की शानदार जीत ने उनके अभियान की एक उत्साहजनक शुरुआत की है. टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ-साथ, सूर्यकुमार का फॉर्म चर्चा का विषय भी बन गया है.

लीग चरण के पहले दिन
मुंबई के अलावा मौजूदा चैंपियन झारखंड ने मिजोरम के खिलाफ छह विकेट से जीत के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने खिताब के बचाव की शुरुआत की. वहीं, लीग चरण के पहले दिन सौराष्ट्र, आंध्र, गुजरात, विदर्भ, चंदीगढ़, पंजाब, पुड्डूचेरी, और गुजरात ने भी जीत हासिल की.

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