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SMAT 2026: टी20 में प्रियांश आर्य की सुनामी, 181 रन और 19 छक्के जड़कर तोड़ा कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 में प्रियांश आर्य की सुनामी ( IANS )

Priyansh Arya Record: भारत में इन दिनों टी20 फॉर्मेट में सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) नाम का घरेलू टूर्नामेंट खेला जा रहा है. जिसमें भारत के सीनियर टीम के खिलाड़ी जैस पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खेल रहे है. इस टूर्नामेंट में मंगलवार (24 नवंबर) को दिल्ली और तमिलनाडु के बीच मैच खेला जा रहा है. जिसमें दिल्ली की तरफ से खेलते हुए टीम के कप्तान प्रियांश आर्य ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 68 गेंदों में 7 चौकों और 19 छक्कों की मदद से 181 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया. इस पारी की वजह से दिल्ली ने तमिलनाडु के सामने 5 विकेट पर 275 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया.

प्रियांश आर्य की उपलब्धियां

कप्तान प्रियांश आर्य ने सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. अपनी इस जबरदस्त पारी की वजह से उन्होंने टी20 क्रिकेट में कोहराम मचा दिया, और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वो इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी और वर्ल्ड में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने केएल राहुल के 152 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के लुआन ड्रे प्रिटोरियस के नाम है. जिन्होंने 79 गेंद में नाबाद 188 रन बनाए थे. अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रियांश आर्य आ गए हैं. टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले

लुआन-ड्रे प्रिटोरियस: 188* (79)

प्रियांश आर्य: 181 (68)

क्रिस गेल: 175* (66)