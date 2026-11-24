SMAT 2026: टी20 में प्रियांश आर्य की सुनामी, 181 रन और 19 छक्के जड़कर तोड़ा कई वर्ल्ड रिकॉर्ड
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रियांश आर्य ने 68 गेंदों में 181 रनों की पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया.
Published : November 24, 2026 at 12:04 PM IST
Priyansh Arya Record: भारत में इन दिनों टी20 फॉर्मेट में सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) नाम का घरेलू टूर्नामेंट खेला जा रहा है. जिसमें भारत के सीनियर टीम के खिलाड़ी जैस पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खेल रहे है. इस टूर्नामेंट में मंगलवार (24 नवंबर) को दिल्ली और तमिलनाडु के बीच मैच खेला जा रहा है. जिसमें दिल्ली की तरफ से खेलते हुए टीम के कप्तान प्रियांश आर्य ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 68 गेंदों में 7 चौकों और 19 छक्कों की मदद से 181 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया. इस पारी की वजह से दिल्ली ने तमिलनाडु के सामने 5 विकेट पर 275 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया.
प्रियांश आर्य की उपलब्धियां
कप्तान प्रियांश आर्य ने सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. अपनी इस जबरदस्त पारी की वजह से उन्होंने टी20 क्रिकेट में कोहराम मचा दिया, और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. वो इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी और वर्ल्ड में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने केएल राहुल के 152 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के लुआन ड्रे प्रिटोरियस के नाम है. जिन्होंने 79 गेंद में नाबाद 188 रन बनाए थे. अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रियांश आर्य आ गए हैं.
🚨 PRIYANSH ARYA HAS CREATED HISTORY! 🥶 155 off just 60 balls against Tamil Nadu in SMAT. He has broken KL Rahul’s record for the highest individual score by an Indian in T20 cricket. 🤯🔥 WHAT A MONSTER KNOCK! 🫡 https://t.co/0B3890kfP7— VARAHA WARRIOR (@VarahaWarrior) November 24, 2026
टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले
लुआन-ड्रे प्रिटोरियस: 188* (79)
प्रियांश आर्य: 181 (68)
क्रिस गेल: 175* (66)
टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय
प्रियांश आर्य: 181 (68 गेंद), सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 2026
केएल राहुल: 152 आईपीएल, पंजाब किंग्स के खिलाफ, 2026
तिलक वर्मा: 151 (सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी) नवंबर 2024
टी20 मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के
प्रियांश में इस तूफानी पारी में चौके कम और छक्के ज्यादा लगाए. उन्होंने 7 चौके और 19 छक्के जड़े, जिसके साथ उन्होंने टी20 मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा 19 छक्कों के न्यूजीलैंड के फिन ऐलन के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.
SMAT 2026 में प्रियांश आर्य का शानदार फॉर्म
दिल्ली के कप्तान प्रियांश के लिए ये टूर्नामेंट अब तक शानदार जा रहा है. उन्होंने अब तक 6 मैचों में 3 अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं. पिछली 6 पारियों में उन्होंने 58(29), 55(32), 0(2), 6(5), 62(40) और 181(68) के स्कोर किए.
T20 में प्रियांश आर्य के लिए खास उपलब्धियां
- किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
- कुल मिलाकर दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
- T20 पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के
- किसी भारतीय द्वारा T20 पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के
- कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर
- कप्तान के तौर पर एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के