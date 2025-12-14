क्रिकेट में फिक्सिंग का आरोप, चार खिलाड़ियों को किया गया सस्पेंड
Match Fixing: असम क्रिकेट एसोसिएशन ने घरेलू सर्किट में फिक्सिंग जैसे आरोपों के बाद चार खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया है.
Published : December 14, 2025 at 12:04 PM IST
हैदराबाद: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में मैच फिक्सिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने तुरंत एक्शन लेते हुए चार क्रिकेटरों को सस्पेंड कर दिया. जिसमें अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठकुरी के नाम शामिल हैं. एसिए ने राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच में इन क्रिकेटरों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने के लिए फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट (FIR) भी दर्ज कराई है.
ACA सचिव ने क्या कहा?
सस्पेंड किए गए खिलाड़ियों पर आरोप था कि ये चारों SMAT में हिस्सा ले रहे असम के दूसरे खिलाड़ियों को गलत कार्य करने या उकसाने की कोशिश कर रहे थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से ACA सचिव सनातन दास ने कहा, 'आरोप सामने आने के बाद, BCCI की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ने जांच की. ACA ने भी आपराधिक कार्रवाई शुरू की है और पहली नजर में, ऐसा लगता है कि वे गंभीर गलत काम में शामिल हैं, जिससे खेल प्रभावित हो रहा है.'
ये खिलाड़ी राज्य-स्तरीय मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे
सस्पेंड किए गए चारों खिलाड़ियों को अब ACA, उसकी जिला इकाइयों या उससे जुड़े क्लबों द्वारा आयोजित किसी भी राज्य-स्तरीय मैच में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है. यह प्रतिबंध सस्पेंशन की अवधि के दौरान वो मैच रेफरी, कोच या अंपायर जैसी किसी भी क्रिकेट संबंधी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं. इस फैसले का मकसद खेल के मानकों में और गिरावट को रोकना है.
दास ने यह भी कहा, 'स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है. सस्पेंशन जांच के अंतिम नतीजे और/या एसोसिएशन के किसी भी अगले फैसले तक जारी रहेगा. यह कदम जांच पूरी होने तक असम क्रिकेट में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है.'
असम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग स्टेज के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया क्योंकि उसका लीग रिकॉर्ड अच्छा नहीं था۔ ACA की तेज और व्यापक प्रतिक्रिया अनुशासन बनाए रखने के लगातार प्रयास को दिखाती है۔