दुखद! श्रीलंकाई बल्लेबाज हुई चोटिल, स्ट्रेचर पर गईं मैदान के बाहर
श्रीलंकाई बल्लेबाज विशमी गुणरत्ने को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घुटने में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया.
Published : October 17, 2025 at 4:43 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 4:49 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का 18वां मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां श्रीलंका को शुरुआती झटका तब लगा जब विशमी गुणरत्ने घुटने में गंभीर चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट हो गईं. सलामी बल्लेबाज को एक रन लेने के दौरान नॉन-स्ट्राइकर छोर पर थ्रो आकर घुटने में लगा, जिससे उन्हें चोट लग गई, उनका दर्द मैदान पर साफ दिखाई दे रहा था और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. उनकी चोट पर अभी तक को आधिकारिक जानकारी सामना नहीं आई है.
इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रीलंका 12 ओवर में 2 विकेट खोकर 46 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में हार का सामना करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने लगातार तीन मैच जीते हैं, जिनमें से पिछली दो जीत भारत और बांग्लादेश के खिलाफ करीबी मुकाबले में मिली थीं.
वे अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंचना चाहेंगे. दूसरी ओर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैचों के कारण दो अंक अर्जित किए हैं और भारत और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना किया है.
सह-मेजबान टीम घरेलू मैदान पर इस अहम मुकाबले में जीत हासिल करने की उम्मीद करेगी. दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में तीन जीत के साथ विश्व कप तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका सातवें स्थान पर है.
#CWC25— Vinayakk (@vinayakkm) October 17, 2025
Oh dear. Vishmi Gunaratne gets hit on the knee by a throw and is now getting stretchered off. Had gotten off to a nice start. pic.twitter.com/hQpbYtbPRs
दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की प्लेइंग-11
दक्षिण अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसन, मारिज़ैन कप्प, काराबो मेसो (डब्ल्यू), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, नोंडुमिसो शंगासे, मसाबाता क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा.
श्रीलंका : विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समाराविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (डब्ल्यू), पियमी वत्सला बदलगे, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा.