दुखद! श्रीलंकाई बल्लेबाज हुई चोटिल, स्ट्रेचर पर गईं मैदान के बाहर

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का 18वां मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां श्रीलंका को शुरुआती झटका तब लगा जब विशमी गुणरत्ने घुटने में गंभीर चोट लगने के बाद रिटायर हर्ट हो गईं. सलामी बल्लेबाज को एक रन लेने के दौरान नॉन-स्ट्राइकर छोर पर थ्रो आकर घुटने में लगा, जिससे उन्हें चोट लग गई, उनका दर्द मैदान पर साफ दिखाई दे रहा था और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. उनकी चोट पर अभी तक को आधिकारिक जानकारी सामना नहीं आई है.

इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. श्रीलंका 12 ओवर में 2 विकेट खोकर 46 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में हार का सामना करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने लगातार तीन मैच जीते हैं, जिनमें से पिछली दो जीत भारत और बांग्लादेश के खिलाफ करीबी मुकाबले में मिली थीं.

वे अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंचना चाहेंगे. दूसरी ओर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैचों के कारण दो अंक अर्जित किए हैं और भारत और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना किया है.