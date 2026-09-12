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SL W vs PAK W: श्रीलंका महिला एशिया कप के फाइनल में, भारत से होगा खिताबी मुकाबला

पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका महिला एशिया कप के फाइनल में ( IANS )

SL W vs PAK W Semifinal: श्रीलंका ने महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को दुबई में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली. श्रीलंका ने 130 रनों के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस शानदार जीत के साथ श्रीलंका लगातार तीसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है. इस के अलावा 2024 के फाइनल की तरह ही एक बार फिर 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप खिताबी मुकाबला होगा. मौजूदा चैंपियन श्रीलंका ने पिछले एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था. फातिमा सना शानदार हरफनमौला प्रदर्श

दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने बल्ले और गेंद से शानदार हरफनमौला खेल का प्रदर्शन किया. फातिमा पहले 36 गेंद में नाबाद 47 रन की पारी खेली. जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे. उन्होंने गुल फिरोजा (21) के साथ पांचवें विकेट के लिए 38 गेंद में 40 रन और तुबा हसन (नाबाद 12) के साथ छठे विकेट के लिए 24 गेंद में 38 रन की अटूट साझेदारी की. जिसकी वजह से पाकिस्तान 5 विकेट 130 रन तक पहुंचने में सफल रहा. इसके बाद पाकिस्तान की कप्तान ने गेंद से भी कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने 3.4 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट झटके. जिसकी वजह से उनको ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड दिया गया.