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SL W vs PAK W: श्रीलंका महिला एशिया कप के फाइनल में, भारत से होगा खिताबी मुकाबला

महिला एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंच गया है.

पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका महिला एशिया कप के फाइनल में
पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका महिला एशिया कप के फाइनल में (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 1:41 PM IST

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SL W vs PAK W Semifinal: श्रीलंका ने महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को दुबई में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली. श्रीलंका ने 130 रनों के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

इस शानदार जीत के साथ श्रीलंका लगातार तीसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है. इस के अलावा 2024 के फाइनल की तरह ही एक बार फिर 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप खिताबी मुकाबला होगा. मौजूदा चैंपियन श्रीलंका ने पिछले एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था.

फातिमा सना शानदार हरफनमौला प्रदर्श
दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने बल्ले और गेंद से शानदार हरफनमौला खेल का प्रदर्शन किया. फातिमा पहले 36 गेंद में नाबाद 47 रन की पारी खेली. जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे. उन्होंने गुल फिरोजा (21) के साथ पांचवें विकेट के लिए 38 गेंद में 40 रन और तुबा हसन (नाबाद 12) के साथ छठे विकेट के लिए 24 गेंद में 38 रन की अटूट साझेदारी की. जिसकी वजह से पाकिस्तान 5 विकेट 130 रन तक पहुंचने में सफल रहा.

इसके बाद पाकिस्तान की कप्तान ने गेंद से भी कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने 3.4 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट झटके. जिसकी वजह से उनको ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड दिया गया.

श्रीलंकाई टीम का जबरदस्त कमबैक
130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके दूसरे ओवर में ही पांच रन तक दो विकेट गिर गए थे. एक समय टीम 6.2 ओवर में चार विकेट पर 33 रन बनाकर कर संघर्ष कर रही थी. लेकिन इसके बाद हर्षिता समरविक्रमा (31 गेंद में 36 रन) और कविशा दिलहारी (33 गेंद में 33 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला.

यह साझेदारी टूटने के बाद निलाक्षिका सिल्वा (नाबाद 18) और कौशिनी नुथ्यांगा (नाबाद 10) ने दबाव के क्षणों में आक्रामक बल्लेबाजी की और 18.4 ओवर में छह विकेट पर 134 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली.

श्रीलंका की ओर से अटापट्टू और चामुंडी प्रबोधा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि सुगंधिका कुमारी को एक सफलता मिली.

महिला एशिया कप के फाइनल में भारत के सामने होगी श्रीलंका
महिला एशिया कप के फाइनल में भारत के सामने होगी श्रीलंका (IANS)

महिला एशिया कप का फाइनल
महिला T20 एशिया कप का फाइनल मैच रविवार, 13 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. जिसमें भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा. भारत ने बांग्लादेश को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. ये भारतीय टीम का 10वां फाइनल होगा.

टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है. दोनों टीमें अब तक पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने चार बार जीत हासिल की है. टूर्नामेंट में श्रीलंका को भारत पर एकमात्र जीत पिछले संस्करण के फाइनल में मिली थी.

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