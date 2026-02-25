SL vs NZ: को-होस्ट श्रीलंका न्यूूजीलैंड से 61 रनों से हारकर टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड ने सुपर 8 के मैच मे 168 रन डिफेंड करके श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

को-होस्ट श्रीलंका न्यूूजीलैंड से 61 रनों से हारकर टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर
को-होस्ट श्रीलंका न्यूूजीलैंड से 61 रनों से हारकर टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 11:53 PM IST

कोलंबो: बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने अपनी शानदार लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग से 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब पहुंच गया. इस नतीजे का मतलब यह भी था कि को-होस्ट श्रीलंका बुधवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपने घरेलू दर्शकों के सामने टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

श्रीलंका के लिए ये मैच करो और मरों वाला था. एक समय वो मैच जीतने के करीब थे जब उसने न्यूजीलैंड के 6 विकेट को 84 पर ही गिरा दिए. लेकिन मिचेल सेंटनर और कोल मैककॉन्ची ने सातवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 84 रन की पार्टनरशिप करके शानदार वापसी की. उनके आखिरी समय में किए गए अटैक ने न्यूजीलैंड को 168/7 पर पहुंचा दिया, जिसमें आखिरी चार ओवरों में 70 रन बने.

श्रीलंका का लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू में ही लड़खड़ा गया क्योंकि मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर पथुम निसांका को आउट कर दिया. फिर रवींद्र ने अपनी धीमी गेंदों और फ्लाइट से T20I में अपने करियर के सबसे अच्छे आंकड़े हासिल किए, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने सूखी पिच का फायदा उठाते हुए 20 में से 17 ओवर फेंके और कुल 6 विकेट निकाले.

श्रीलंका शुरुआती झटकों से कभी उबर नहीं पाया, और लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 107/8 तक ही पहुंच पाया, और निराश घरेलू दर्शकों के सामने उनका अभियान खत्म हो गया.

इस जीत से न्यूजीलैंड को नेट रन-रेट में काफी बढ़ोतरी मिली है, जिससे सेमीफाइनल की दौड़ में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है. पाकिस्तान के सामने अब अगले चरण के लिए क्वालीफाई करना एक मुश्किल काम है, भले ही वे श्रीलंका को हरा दें और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए.

SL vs NZ: संक्षिप्त स्कोर
न्यूजीलैंड: 20 ओवर में 168/7 (मिशेल सेंटनर 47, रचिन रवींद्र 32; महेश थीक्षाना 3-30, दुष्मंथा चमीरा 3-38)

श्रीलंका: 20 ओवर में 107/8 (कामिंडू मेंडिस 31, डुनिथ वेल्लालेज 29; रचिन रवींद्र 4-27, मैट हेनरी 2-3)

नतीजा: श्रीलंका 61 रन से हार गया

श्रीलंका के कप्तान ने क्या कहा?
श्रीलंका के कप्तान शनाका ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, 'होम क्राउड को निराश करना बहुत शर्मनाक है. आप जानते हैं, वे बहुत सपोर्टिव रहे हैं. ऐसा लगा जैसे हमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन सच कहूं तो, सैंटनर-मैककॉन्ची और वह पार्टनरशिप, यह एक अच्छी पार्टनरशिप थी, जिसने गेम हमसे छीन लिया. हम उन्हें 130 के आसपास रोकना चाहते थे, लेकिन, आप जानते हैं कि उस समय हमारे बेस्ट बॉलर्स को उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इसलिए हमें इसका क्रेडिट मिशेल सैंटनर और कोल को देना चाहिए.'

