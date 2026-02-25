ETV Bharat / sports

SL vs NZ: को-होस्ट श्रीलंका न्यूूजीलैंड से 61 रनों से हारकर टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

कोलंबो: बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने अपनी शानदार लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग से 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब पहुंच गया. इस नतीजे का मतलब यह भी था कि को-होस्ट श्रीलंका बुधवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपने घरेलू दर्शकों के सामने टूर्नामेंट से बाहर हो गया. श्रीलंका के लिए ये मैच करो और मरों वाला था. एक समय वो मैच जीतने के करीब थे जब उसने न्यूजीलैंड के 6 विकेट को 84 पर ही गिरा दिए. लेकिन मिचेल सेंटनर और कोल मैककॉन्ची ने सातवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 84 रन की पार्टनरशिप करके शानदार वापसी की. उनके आखिरी समय में किए गए अटैक ने न्यूजीलैंड को 168/7 पर पहुंचा दिया, जिसमें आखिरी चार ओवरों में 70 रन बने. श्रीलंका का लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू में ही लड़खड़ा गया क्योंकि मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर पथुम निसांका को आउट कर दिया. फिर रवींद्र ने अपनी धीमी गेंदों और फ्लाइट से T20I में अपने करियर के सबसे अच्छे आंकड़े हासिल किए, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने सूखी पिच का फायदा उठाते हुए 20 में से 17 ओवर फेंके और कुल 6 विकेट निकाले. श्रीलंका शुरुआती झटकों से कभी उबर नहीं पाया, और लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 107/8 तक ही पहुंच पाया, और निराश घरेलू दर्शकों के सामने उनका अभियान खत्म हो गया.