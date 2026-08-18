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SL vs IND: ऋषभ पंत ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के जड़कर रचा इतिहास

Rishabh Pant 100 Test sixes: ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वे क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और वर्ल्ड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम हासिल कर चुके हैं.

अब इस लिस्ट में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने मंगलवार को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन यह उपलब्धि हासिल की.

मैच से पहले पंत के नाम 97 छक्के थे और इस खास मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें तीन और छक्कों की जरूरत थी. उन्होंने टेस्ट मैच की पहली पारी में एक छक्का लगाया था, जब उन्होंने 62 गेंदों में 39 रन बनाए थे, उस पारी में चार चौके भी शामिल थे.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में दो छक्के लगाकर यह उपलब्धि हासिल की. ​​पंत ने दूसरी पारी में 69 गेंद पर 66 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 8 चौके लगाए.