SL vs IND: ऋषभ पंत ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के जड़कर रचा इतिहास
Rishabh Pant 100 Test sixes: ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं
Published : August 18, 2026 at 5:34 PM IST
Rishabh Pant 100 Test sixes: ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वे क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और वर्ल्ड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम हासिल कर चुके हैं.
अब इस लिस्ट में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने मंगलवार को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन यह उपलब्धि हासिल की.
मैच से पहले पंत के नाम 97 छक्के थे और इस खास मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें तीन और छक्कों की जरूरत थी. उन्होंने टेस्ट मैच की पहली पारी में एक छक्का लगाया था, जब उन्होंने 62 गेंदों में 39 रन बनाए थे, उस पारी में चार चौके भी शामिल थे.
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दूसरी पारी में दो छक्के लगाकर यह उपलब्धि हासिल की. पंत ने दूसरी पारी में 69 गेंद पर 66 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 8 चौके लगाए.
Maximum number 1⃣0⃣0⃣ in Test Cricket for Rishabh Pant! 💥— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
He becomes the first #TeamIndia batter to reach that special milestone in men's cricket 🫡🫡
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पंत ने गिलक्रिस्ट को छोड़ा पीछे
पंत ने खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में अपनी 89वीं पारी में 100 छक्के पूरे किए. इसके साथ उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट के सबसे तेज 100 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गिलक्रिस्ट ने ये करनामा 138 पारियों में किया था. इसके अलावा पंत सबसे कम गेंद खेल कर ये आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. पंत ने 4918 गेंद में ये आंकड़ा पार किया जबकि गिलक्रिस्ट को ये आंकड़ा छूने के लिए 6578 गेंदों का सामना करना पड़ा.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के
- बेन स्टोक्स: 138 छक्के
- ब्रैंडन मैकुलम: 107 छक्के
- ऋषभ पंत: 100 छक्के*
- एडम गिलक्रिस्ट: 100 छक्के
टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के (पारियों के हिसाब से)
- 89 पारी, ऋषभ पंत
- 130 पारी, एडम गिलक्रिस्ट
- 151 पारी, बेन स्टोक्स
- 170 पारी, ब्रैंडन मैकुलम
टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के (गेंदों के हिसाब से)
- 4918 गेंद - ऋषभ पंत
- 6578 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट
- 9042 गेंद - बेन स्टोक्स
- 9756 गेंद - ब्रेंडन मैकुलम