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क्रिकेट इतिहास में पहली बार, वाइड गेंद पर सिक्स! लेकिन मिले पांच रन, जानें क्या कहता है ICC का नियम? देखें विडिया

वाइड गेंद पर सिक्स ( Getty Images )

Six on wide ball: क्रिकेट के लंबे इतिहास में कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन कनाडा में खेले जा रहे सुपर 60 टूर्नामेंट में एक ऐसी घटना घटी है जो पहले कभी नहीं देखी गई. सेमीफाइनल मैच में एक वाइड बॉल सीधा विकेटकीपर के ऊपर से छक्का चला गया, लेकिन अंपायर ने उसे पांच रन ही दिया.

वाइड गेंद पर सिक्स

ये घटना टोरंटो सिक्सर्स और मिसिसॉगा मास्टर्स के बीच कनाडा सुपर 60 के सेमीफाइनल में देखने को मिला. जब मिसिसॉगा की तरफ से खेलते हुए अमेरिका के तेज गेंदबाज अली खान की एक बाउंसर इतनी ऊंची उठी कि वह विकेटकीपर के सिर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई. रिपोर्टों के अनुसार, जहां ये मैच खेला गया था वहां की बाउंड्री लगभग 45 मीटर ही है. जिसकी वजह से यही कारण था कि दूसरी जगहों पर होने वाले क्रिकेट मैचों की तुलना में गेंद को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ी.