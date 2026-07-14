ETV Bharat / sports

यूथ हॉकी 5 साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन, राज्य के लिए गौरव का पल

यूथ हॉकी 5 साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित झारखंड के खिलाड़ी. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )