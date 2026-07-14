ETV Bharat / sports

यूथ हॉकी 5 साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन, राज्य के लिए गौरव का पल

हॉकी झारखंड के लिए आज का दिन खास रहा. प्रदेश के छह हॉकी खिलाड़ियों का चयन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है.

Youth Hockey 5s Asian Championship
यूथ हॉकी 5 साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित झारखंड के खिलाड़ी. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः हॉकी इंडिया ने मस्कट (ओमान) में 20 से 25 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली महिला एवं पुरुष यूथ हॉकी 5 साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए 10-10 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. घोषित टीम में झारखंड के कुल छह खिलाड़ियों को जगह मिली है. इनमें महिला वर्ग में पांच और पुरुष वर्ग में एक खिलाड़ी शामिल हैं.

झारखंड के इन खिलाड़ियों का चयन

महिला टीम में संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, श्रुति कुमारी, खिल्ली कुमारी और नीलम टोपनो का चयन हुआ है, जबकि पुरुष वर्ग में आशीष तनी पूर्ति भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं. छह खिलाड़ियों के चयन से झारखंड ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है.

राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शन बना आधार

हॉकी इंडिया ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 से 18 जुलाई तक आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर महिला टीम का चयन किया है. वहीं पुरुष टीम का चयन चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के आधार पर किया गया. चयनित महिला खिलाड़ी पहले से ही भोपाल में चल रहे 15 सदस्यीय सब-जूनियर राष्ट्रीय तैयारी समूह का हिस्सा थीं.

हॉकी झारखंड के अध्यक्ष ने जताई खुशी

हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड के छह खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन राज्य में हॉकी के विकास का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के खेल विभाग और हॉकी झारखंड द्वारा जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने का सकारात्मक परिणाम अब लगातार सामने आ रहा है.

झारखंड के लिए गर्व का क्षणः मनोज

हॉकी झारखंड के पदाधिकारी मनोज ने कहा कि यह पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है. हमारे खिलाड़ियों ने कठिन मेहनत और अनुशासन के बल पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है. हमें पूरा विश्वास है कि सभी खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर भारत और झारखंड का नाम रोशन करेंगे. हॉकी झारखंड भविष्य में भी खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों की धाक

झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के यूनाइटेड किंगडम एक्सपोजर दौरे के लिए भी झारखंड की चार खिलाड़ियों का चयन हुआ था. इसके अलावा एशियन गेम्स के लिए घोषित भारतीय महिला टीम में भी राज्य की चार खिलाड़ी शामिल हैं. अब सब-जूनियर यूथ हॉकी 5s टीम में पांच और खिलाड़ियों के चयन के साथ सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर भारतीय महिला टीमों में झारखंड की कुल 13 खिलाड़ी जगह बना चुकी हैं.

इसे राज्य के हॉकी इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है. इससे स्पष्ट है कि झारखंड भारतीय हॉकी को लगातार प्रतिभाशाली खिलाड़ी दे रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

ये भी पढ़ें-

एशियन गेम्स 2026: भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार बेटियां, सलीमा टेटे फिर करेंगी कप्तानी

महिला हॉकी टीम चयन पर विवाद, असुंता लकड़ा ने कार्यप्रणाली पर जताई आपत्ति

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड की तीन बेटियों का चयन, इंग्लैंड-स्कॉटलैंड दौरे पर दिखाएंगी दम

TAGGED:

HOCKEY PLAYERS FROM JHARKHAND
JHARKHAND HOCKEY PLAYERS SELECTED
JHARKHAND IN HOCKEY 5S ASIA CUP
हॉकी झारखंड
YOUTH HOCKEY 5S ASIAN CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.