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एक दिन में 6 शतक, वनडे क्रिकेट में 27 सितंबर बना यादगार दिन

Six Centuries in Single Day: वनडे क्रिकेट में रविवार, 27 सितंबर को तीन इंटरनेशनल मैच खेले गए. जिसमें कुल 6 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली. भारत और वेस्टइंडीज के मैच में कुल तीन शतक लगे. जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मैच में दो शतकवीर रहे. वहीं इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच में एक बल्लेबाज ने शतकीय पारी खेली.

IND vs WI मैच में 3 शतक भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में तीन शतक लगे. कैरेबियाई खिलाड़ी जस्टिन ग्रीव्स ने 108 गेंदों में 101 रनों की शानदार पारी खेली. जिसमें 12 चौके शामिल थे. इसके अलावा भारत की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 110 रन बनाए. जबकि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की मैच जीताओं पारी खेली. अपनी पारी में कोहली ने 10 चौके और 9 छक्के भी लगाए. इस मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारत ने 296 रनों के लक्ष्य को 41.4 ओवर में ही हासिल कर लिया था.

SA vs AUS मैच में लगे 2 शतक

रविवार को ही खेले गए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में दो शतक लगे. ये दोनों शतक साउथ अफ्रीका की तरफ से आए. प्रोटियाज के कप्तान टेम्बा बावुमा ने 116 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली. जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके अलावा किलर मिलर नाम से मशहूर डेविड मिलर ने केवल 93 गेंदों में 142 रनों की तूफानी पारी खेली. मिलर इस दौरान 12 चौके और 9 छक्के भी जड़े. इन दोनों पारी की वजह मे मेजबान साउथ अफ्रीका 50 ओवर में 9 विकेट पर 365 रन बनाने में सफल रही. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.5 ओवर में 333 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. जिससे उन्हें 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी बना ली. पहले वनडे में उन्होंने 67 रनों से जीत दर्ज की थी.

ENG vs SL मैच में एक शतक

इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम बेनटन ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 126 रनों की शानदार पारी खेली. बेनटन ने 105 गेंदों का सामना किया. जिसमें उन्होंने 16 चौके और 5 छक्के लगाए. इस पारी की वजह से मेजबान इंग्लैंड सीरीज के निर्णायक मैच में 7 विकेट पर 355 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. जवाब में श्रीलंका की टीम 29.1 ओवर में 132 रनों पर ही ढेर हो गई. जिसकी वजह से उन्हें 223 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ वो वनडे सीरीज भी 2-1 से हार गए.