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UPL 2026 Final: देहरादून वॉरियर्स Vs हरिद्वार एल्मास, 'गिले शिकवे दूर करेंगे', ग्रैंड फिनाले से बोले सिंगर मासूम शर्मा

यूपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में मासूम शर्मा का शो ( Courtesy- CAU )

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबले तक पहुंच गया है. आज गुरुवार 1 अक्टूबर को देहरादून वॉरियर्स और हरिद्वार एल्मास के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल में क्रिकेट के साथ संगीत और मनोरंजन का भी तड़का देखने को मिलेगा.