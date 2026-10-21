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सिमडेगा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम, नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का जीता खिताब

सिमडेगा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम ( Etv Bharat )

रांची/नई दिल्ली: झारखंड की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिमडेगा की टीम ने 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट (अंडर-17) का खिताब अपने नाम कर लिया है. नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में 19 अक्टूबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने डायरेक्टोरेट जनरल एनसीसी, सोनीपत की टीम को 2-1 गोल से शिकस्त देकर नेहरू कप पर कब्जा जमाया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद झारखंड की खिलाड़ियों को बधाईयां मिल रही हैं. विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई.

आखिरी क्वार्टर में झारखंड ने दागा निर्णायक गोल