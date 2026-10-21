सिमडेगा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम, नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का जीता खिताब
सिमडेगा हॉकी टीम ने 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट जीता. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 4:25 PM IST
रांची/नई दिल्ली: झारखंड की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिमडेगा की टीम ने 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट (अंडर-17) का खिताब अपने नाम कर लिया है. नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में 19 अक्टूबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने डायरेक्टोरेट जनरल एनसीसी, सोनीपत की टीम को 2-1 गोल से शिकस्त देकर नेहरू कप पर कब्जा जमाया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद झारखंड की खिलाड़ियों को बधाईयां मिल रही हैं. विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई.
आखिरी क्वार्टर में झारखंड ने दागा निर्णायक गोल
फाइनल मुकाबले में झारखंड और सोनीपत के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमें गोल करने में नाकाम रही. दूसरे क्वार्टर में झारखंड की खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया. मैच के 21वें मिनट में राजमुनी कुमारी ने शानदार फील्ड गोल कर झारखंड को 1-0 की बढ़त दिला दी.
टीम ने दिया संयम का परिचय
तीसरे क्वार्टर में सोनीपत की टीम ने वापसी की कोशिश की. मैच के 38वें मिनट में सोनीपत की आरती कुमारी ने गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद मुकाबला और रोमांचक हो गया. हालांकि, झारखंड की खिलाड़ियों ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और बेहतर तालमेल के साथ खेल जारी रखा.
निपुणता कुल्लू को 'प्लेयर ऑफ द मैच'
चौथे क्वार्टर में झारखंड ने निर्णायक बढ़त हासिल की. मैच के 53वें मिनट में आरती कुमारी ने शानदार फील्ड गोल कर झारखंड को 2-1 से आगे कर दिया. निर्धारित समय तक सोनीपत की टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी और झारखंड ने खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निपुणता कुल्लू को 'प्लेयर ऑफ द मैच' घोषित किया गया.
खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और टीम भावना की जीत
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग भी इस ऐतिहासिक जीत के साक्षी बने. उन्होंने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में आत्मविश्वास, अनुशासन और बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया. स्कोर बराबर होने के बावजूद टीम ने धैर्य और हौसला बनाए रखा. बेहतर रणनीति और आक्रामक खेल के दम पर खिलाड़ियों ने जीत हासिल की.
CM समेत आला अधिकारियों ने दी बधाई
पुरस्कार वितरण समारोह में एलिकॉन ग्रुप के सीईओ सुनीत भटनागर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. वहीं, 2026 एशियन गेम्स की हॉकी स्वर्ण पदक विजेता ज्योति रामावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई. झारखंड की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
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