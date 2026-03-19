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केकेआर आईपीएल टीम में बदलाव, आसिफ और वॉरियर पर नजर

कोलकाता : तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चोटिल हर्षित राणा की जगह भरने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह के अलावा केएम आसिफ और अनुभवी संदीप वॉरियर को अपनी सूची में शामिल किया है.

राणा के दाहिने घुटने के ‘लिगामेंट’ में खिंचाव आने से केकेआर की तेज गेंदबाजी इकाई को बड़ा झटका लगा है। यह चोट उन्हें भारत के टी20 विश्व कप अभ्यास मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगी थी.

इस तेज गेंदबाज की सर्जरी हो चुकी है और वह फिलहाल रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) में हैं। उनके मैदान पर लौटने की अभी कोई तय समय-सीमा नहीं है. राणा की गैरमौजूदगी को देखते हुए केकेआर का टीम प्रबंधन दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है.

सिमरजीत चेन्नई सुपरकिंग्स (2022, 2024) और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने 14 आईपीएल मैचों में 11 विकेट लिए हैं. बुधवार को ईडन गार्डन्स में केकेआर के पहले ट्रेनिंग सत्र के दौरान आसिफ और वॉरियर को ट्रायल के लिए बुलाया गया था. वहीं सिमरजीत ने इससे पहले मुंबई में हुए ट्रायल के पहले चरण में ही अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित कर दिया था. इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख टीम के स्काउटिंग प्रमुख बीजू जॉर्ज और मनविंदर बिस्ला ने की थी.

आसिफ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर पांच विकेट लिए थे और वह 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. इस 32 वर्षीय गेंदबाज ने 2018 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अपना आईपीएल पदार्पण किया था. उन्होंने अब तक सात मैचों में सात विकेट लिए हैं.

चौंतीस वर्षीय वॉरियर ने 2019 में केकेआर के लिए पदार्पण किया था और तब से गुजरात टाइटंस के साथ एक कार्यकाल के अलावा तीन सत्र में इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 10 आईपीएल मैचों में आठ विकेट लिए हैं.

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना की उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि उन्हें अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से मंजूरी नहीं मिली है.

18 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस गेंदबाज को टी20 विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए पिंडली में खिंचाव आ गया था जिससे वह चार ओवर गेंदबाजी करने के बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे.

टीम के एक सूत्र ने बताया, ‘‘उन्होंने अभी तक उसके टीम में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है. हम लगातार उनके संपर्क में हैं और लगभग हर दिन उसके लिए टिकट बुक और रद्द किए जा रहे हैं.’’