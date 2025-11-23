ETV Bharat / sports

टीम इंडिया को मिलेंगे नए कप्तान और उपकप्तान, जानिए किस दिन होगा ऐलान?

India vs South Africa odi: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की टीम का ऐलान आज हो सकता है.

team India
टीम इंडिया (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत होने वाली है. उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. तो वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशी की खबर भी है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नया कप्तान और उपकप्तान देखने को मिल सकता है.

आपको बता दें कि टीम इंडिया अभी दो मैचों की टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रही है, जिसका पहला मैच खत्म हो चुका है और दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है. टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगी. वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी और 6 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 9 से 19 दिसंबर तक पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है और टीम इंडिया का ऐलान आज या फिर सोमवार को होने की संभावना है. लेकिन वनडे सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल दूसरे मैच से भी बाहर हो गए. अब वह वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (AP)

गिल होंगे वनडे सीरीज से बाहर
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि, गिल को वनडे सीरीज के लिए सिलेक्टर्स ने नहीं चुना है क्योंकि वह अपनी चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. वह अभी बीसीसीआई के डॉक्टरों की देखरेख में हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी चोट से उबरने के लिए और आराम की जरूरत है. इसके साथ ही क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया किसे कप्तानी की जिम्मेदारी देगा. इस बीच उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI मैच के दौरान अय्यर ने विकेटकीपर एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा था. वह बैकवर्ड पॉइंट से दौड़े और सफलतापूर्वक कैच पकड़ लिया, लेकिन कंट्रोल खो बैठे और गिर गए. जिससे उनकी बाईं पसली में गंभीर चोट लग गई. उन्हें तुरंत ड्रेसिंग रूम ले जाया गया. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अय्यर अभी चोट से उबर रहे हैं। अय्यर को क्रिकेट में वापसी के लिए 4 महीने लगेंगे.

श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर (IANS)

टीम को मिलेंगे नए कप्तान और उपकप्तान?
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी दी गई थी. अब कप्तान और उपकप्तान की गैरमौजूदगी में चुनौतियां तो हैं ही, इस बीच केएल राहुल या ऋषभ पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी देने की चर्चा भी हो रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसी भी अफवाहें हैं कि रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी सौंपने की बात हो रही है. इसका जवाब टीम की घोषणा के बाद ही पता चलेगा.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे - 30 नवंबर, रांची
  • दूसरा वनडे - 03 दिसंबर, रायपुर
  • तीसरा वनडे - 06 दिसंबर, विशाखापत्तनम
ये खबर भी पढ़ें : शर्मनाक! पाकिस्तानी बल्लेबाजों का वो रिकॉर्ड जिसने टी20 क्रिकेट में कटा दी उनकी नाक

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA ODI
SHUBMAN GILL
SHREYAS IYER
INDIA VS SOUTH AFRICA ODI SERIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.