बड़ा झटका! कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, जानिए कौन लेगा उनकी टीम में जगह?

शुभमन गिल ( ANI )

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 22 अक्टूबर से खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुभमन गिल के बाहर होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हुए बाहर

बीसीसीआई ने पोस्ट कर लिखा कि, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे. इसके साथ ही उनकी जगह टीम में बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साई सुदर्शन ले सकते हैं.