बड़ा झटका! कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, जानिए कौन लेगा उनकी टीम में जगह?
Shubman Gill Injury Update: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं.
Published : November 21, 2025 at 12:52 PM IST
हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 22 अक्टूबर से खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुभमन गिल के बाहर होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.
शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हुए बाहर
बीसीसीआई ने पोस्ट कर लिखा कि, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी करेंगे. इसके साथ ही उनकी जगह टीम में बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साई सुदर्शन ले सकते हैं.
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.
Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank…
आपको बता दें कि, गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं और आगे की जांच और चोट के मैनेजमेंट के लिए स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के लिए शुक्रवार सुबह मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं. अब जब वो गुवाहाटी से रवाना हो गए तो वो दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे.
इससे पहले रिपोर्ट्स थीं कि शुभमन गिल मैच के लिए उपलब्ध रहने की आखिरी कोशिश करेंगे और शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट देंगे. गिल गर्दन की चोट के कारण पहले टेस्ट से हट गए थे. उन्होंने पहली इनिंग में सिर्फ तीन बॉल खेलीं थीं. उन्हें स्वीप शॉट लगाते हुए गर्दन में खिचाव हुआ था. लेकिन दूसरी इनिंग में बैटिंग करने नहीं आए.
भारत के बैटिंग कोच ने कहा कि, आखिरी फैसला लेने से पहले उनका एक बार टेस्ट किया जाएगा. गिल ठीक हो रहे हैं. मैं उनसे बुधवार को मिला था. शुक्रवार शाम को उनके बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा'. शुभमन गिल ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों की 73 पारियों में 10 शतक और 8 अर्धशतकों के साथ 2843 रन बनाए हैं.