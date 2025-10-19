शुभमन गिल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे कप्तान
India vs Australia 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से हार के साथ ही शुभमन गिल ने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.
Published : October 19, 2025 at 5:57 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. ये रिकॉर्ड उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में हासिल किया है. जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को बारिश से बाधित मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस रिकॉर्ड के साथ ही गिल विराट कोहली के बाद ऐसा कारनामा भारत के लिए करने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं.
शुभमन गिल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले वनडे में हार के साथ ही शुभमन गिल उन भारतीय कप्तानों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए कप्तानी करते हुए तीनों फॉर्मेट में अपने पहले मैच हारे हैं. इस लिस्ट में गिल के अलावा विराट कोहली भी शामिल हैं. जो गिल से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय, वनडे और टेस्ट में बतौर भारतीय कप्तान अपना पहला मैच हार चुके हैं.
तीनों प्रारूपों में अपना पहला मैच हारने वाले भारतीय कप्तान
- विराट कोहली
- शुभमन गिल
कैसा रहा भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का हाल
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बारिश के चलते ये मैच 26-26 ओवर का खेला गया. टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 26 ओवर में 136 रन बनाए लेकिन डीएलएस के ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा उसने 21.1 ओवर में 3 विकेट खोकर कर लिया और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.
ये हार भारतीय क्रिकेट टीम की 2025 में वनडे में पहली हार है और इसके साथ ही उनकी लगातार आठ जीत का सिलसिला भी समाप्त हो गया है. इस मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन केएल राहुल और अक्षर पटेल ने बनाए. दोनों ने क्रमश: 38 और 31 रनों का योगदान दिया. वहीं बॉल के साथ अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिशेल मार्श ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया.