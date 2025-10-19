ETV Bharat / sports

शुभमन गिल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे कप्तान

शुभमन गिल और विराट कोहली ( AP )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. ये रिकॉर्ड उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में हासिल किया है. जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को बारिश से बाधित मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस रिकॉर्ड के साथ ही गिल विराट कोहली के बाद ऐसा कारनामा भारत के लिए करने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं. शुभमन गिल के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले वनडे में हार के साथ ही शुभमन गिल उन भारतीय कप्तानों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए कप्तानी करते हुए तीनों फॉर्मेट में अपने पहले मैच हारे हैं. इस लिस्ट में गिल के अलावा विराट कोहली भी शामिल हैं. जो गिल से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय, वनडे और टेस्ट में बतौर भारतीय कप्तान अपना पहला मैच हार चुके हैं.