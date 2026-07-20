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टीम में ऐसी चर्चा... कप्तान गिल ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट बोली बड़ी बात

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात को खारिज किया.

कप्तान गिल ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट बोली बड़ी बात
कप्तान गिल ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट बोली बड़ी बात (IANS)
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By IANS

Published : July 20, 2026 at 2:52 PM IST

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Shubman Gill on Rohit Sharma: भारत के कप्तान शुभमन गिल ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि ओपनर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने की योजना बना रहे हैं.

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सीरीज के आखिरी मैच से पहले काफी चर्चा थी कि रोहित अपने 19 साल के वनडे करियर को खत्म कर देंगे. अनुभवी दाएं हाथ के बल्लेबाज ने मैच के दौरान दिखाया कि वह अभी भी अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने शानदार शतक लगाया और लगभग अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था.

गुरुवार रात सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गई थीं कि लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा का भारतीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा, लेकिन अनुभवी ओपनर ने दिखाया कि वह अभी भी बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने शानदार शतक लगाया और लगभग भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया था.

इंग्लैंड से भारत की 27 रन की हार के बाद गिल से पूछा गया कि क्या उन्होंने रोहित के भविष्य के बारे में कुछ सुना है, तो कप्तान ने कहा कि टीम के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. गिल ने कहा, 'उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है. मुझे लगता है कि यह सब मीडिया में चल रहा है, लेकिन टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.'

रोहित ने तीसरे वनडे मैच में सिर्फ 110 गेंदों में 138 रन की पारी खेली, जिसमें 17 चौके और पांच बड़े छक्के शामिल थे۔ लॉर्ड्स में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में भारत इंग्लैंड के 387/3 के विशाल स्कोर तक नहीं पहुंच पाया۔

रोहित ने रन चेज के दौरान गिल के साथ 147 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की. 39वें ओवर में जब टीम का स्कोर 260 रन था और जीत का लक्ष्य पहुंच के अंदर था, तब वह आउट हो गए. गिल ने अपने ओपनिंग पार्टनर की खूब तारीफ की और कहा कि क्रीज पर रोहित का अनुभव उनकी पार्टनरशिप में बहुत अहम था.

गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि रोहित भाई ने जिस तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाया, वह शानदार था. ज्यादातर समय, मैं नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होकर बस उनकी बैटिंग देख रहा था. हमारी बातचीत मुख्य रूप से विकेट बचाए रखने के बारे में थी क्योंकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करने का यही एकमात्र तरीका था.

उन्होंने आगे कहा, 'पावरप्ले के दौरान, हमने इस बारे में बात की कि क्या हमें बॉलिंग पर अटैक करना चाहिए या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि नई गेंद के खिलाफ अटैक करना आसान नहीं होता. जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और फिर तेजी लाई, वह शानदार था. एक बार जब वे 60 और 70 के स्कोर पर पहुंच गए, तो उन्हें खेलते हुए देखना वाकई बहुत मजेदार था.'

अगर रोहित भारत के लिए वनडे लेवल पर खेलना जारी रखते हैं, तो अगले साल होने वाले ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने के कई मौके मिलेंगे, क्योंकि टीम को अगले छह महीनों में काफी 50-ओवर क्रिकेट खेलना है.

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