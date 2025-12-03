ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जानिए कब होगी शुभमन गिल की मैदान पर वापसी?

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका की टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है. अफ्रीका ने पहले भारत के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसे उसे 2-0 से जीत लिया. अब टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज अफ्रीका के साथ खेल रही है. इसके बाद पांच टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी. 9 दिसंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.

दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल जो चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उनकी वापसी टी20 सीरीज में हो सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बतौर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं. गिल इस सीरीज का पहला मैच मिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे टी20 से खेलते हुए दिखाई देंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से मैच फिट होने के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने अभी हरी झंड़ीं नहीं मिली है. वो अगले 48 घंटों में फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे. इसके बाद गिल की स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार गिल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद वो टी20 सीरीज में नजर आ सकते हैं.