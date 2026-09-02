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गिल और बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नीचे खिसके, पडिक्कल आगे बढ़े

श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ने के बाद देवदत्त पडिक्कल. ( file photo-ANI )

By PTI 2 Min Read