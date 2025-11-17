ETV Bharat / sports

खुशखबरी! कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, जानिए क्या दूसरे टेस्ट से होंगे बाहर?

Shubman Gill discharged from hospital: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है. क्या वो दूसरे टेस्ट में खेल पाएंगे. आइए जानें...

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इन दिनों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए थे. उन्होंने गर्दन में लगी चोट के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब उनके और इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसके तहत गिल को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

कप्तान गिल दूसरे टेस्ट में खेलेंगे या नहीं?
अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल शनिवार से गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गिल को अभी डॉक्टरों द्वारा आराम करने की सलाह दी गई है. ऐसे में वो दूसरे टेस्ट में नजर आएंगे या नहीं इस पर उनके फैंस भी चिंता कर रहे हैं.

क्या गिल भरेंगे गुवाहाटी के लिए उड़ान?
भारत का मंगलवार सुबह कोलकाता में एक प्रशिक्षण सत्र निर्धारित है, लेकिन ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, गिल के उसमें भाग लेने की उम्मीद नहीं है. टीम बुधवार को गुवाहाटी के लिए रवाना होगी लेकिन गर्दन संबंधी चोटों से उबरने वाले खिलाड़ियों के लिए व्यावसायिक उड़ानों को आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता है, इसलिए गिल के उस दिन टीम के साथ जाने की संभावना नहीं है.

भारतीय क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट मैच में तीसरे ही दिन हार का सामना करना पड़ा था. कम स्कोर वाले मैच में भारत की 30 रनों से हार मिली. अफ्रीका से जीत के लिए मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 93 रनों पर ढेर हो गई. इस पारी में शुभमन गिल का न होना भारतीय टीम को काफी खला. अगर गिल गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो भारत बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल पर विचार कर सकता है.

ये खबर भी पढ़ें : भारत-पाकिस्तान मैच में एक कैच ने खड़ा हुआ विवाद, जानिए क्या है अंदर की बात?

TAGGED:

SHUBMAN GILL
SHUBMAN GILL INJURY
SHUBMAN GILL INJURY UPDATE
INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND TEST
SHUBMAN GILL DISCHARGED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.