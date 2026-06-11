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एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026, छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने जीता रजत पदक

इस कड़े मुकाबले में श्रीमंत झा ने अपनी ताकत, तकनीक और अनुभव का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के मजबूत खिलाड़ी जानिबेक राखातोव को पराजित कर पोडियम पर अपनी जगह सुनिश्चित की. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने आगामी वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भी सफलतापूर्वक क्वॉलीफाई कर लिया है.

इस उपलब्धि के साथ श्रीमंत झा के नाम अब भारत के लिए कुल 65 अंतरराष्ट्रीय पदक दर्ज हो चुके हैं. वे देश के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर भारतीय पैरा-आर्म रेसलिंग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है.

रायपुर: किर्गिस्तान के इसिक कुल में भिलाई के रहने वाले पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत देश का नाम रोशन किया है. किर्गिस्तान के इसिक कुल में 8 जून से 13 जून 2026 तक आयोजित एशियन पैरा-आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए PIUH -85 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता.

पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहीद सैनिकों को समर्पित किया मेडल

अपनी इस ऐतिहासिक सफलता को श्रीमंत झा ने भारत के वीर शहीद सैनिकों को समर्पित किया. पदक जीतने के बाद उन्होंने कहा "मेरी हर जीत उन बहादुर सैनिकों के लिए समर्पित है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. यह रजत पदक मैं सभी शहीद जवानों के सम्मान में समर्पित करता हूं. यह उपलब्धि मेरे लिए बेहद विशेष है. मैं हर मुकाबले में देश के वीर जवानों से प्रेरणा लेकर उतरता हूं."

अब मेरा अगला लक्ष्य वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा विश्व मंच पर सबसे ऊंचा लहराना है-श्रीमंत झा, पैरा आर्म रेसलर

सरकार से उम्मीद

श्रीमंत ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीतने और देश का गौरव बढ़ाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई महत्वपूर्ण कैश अवॉर्ड या सरकारी खेल सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन आज भी स्थायी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं.

श्रीमंत झा को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों और देश के लिए किए गए समर्पण को देखते हुए भारत सरकार, प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार उनके जीवन यापन और खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह कि पहल जरूर करेगी.

श्रीमंत झा की यह उपलब्धि न केवल भारतीय पैरा-खेलों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उन खिलाड़ियों के संघर्ष, समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति की भी मिसाल है जो सीमित संसाधनों के बावजूद देश का नाम रोशन कर रहे हैं.