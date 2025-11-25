भारतीय फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, स्टार प्लेयर चोट के बाद मैदान पर लौटा
Shreyas Iyer Starts Training: भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैदान पर लौट आए हैं और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी.
Published : November 25, 2025 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने फैंस को बड़ी सौगात दी है. चोटिल श्रेयस अय्यर ने अपनी ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है.
भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी
इसके बाद से उनके फैंस के की बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. अय्यर ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करके इस खबर को कन्फर्म किया. इस स्टोरी में अय्यर रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं. अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान स्प्लीन में चोट लग गई थी.
इस चोट के बाद श्रेयस अय्यर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था. अय्यर एक कैच पूरा करते समय अजीब तरह से गिर गए थे. इसके बाद वो तुरंत मैदान छोड़कर चले गए और बाद में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद वो कई दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहे थे.
इस चोट के बाद बीसीसीआई ने बताया था कि, अय्यर को पेट में ब्लंट-फोर्स चोट लगी थी, जिससे उनकी स्प्लीन में कट लग गया, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हुई. अय्यर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौटा था. घर लौटने के बाद से अय्यर डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की रेगुलर मेडिकल देखरेख में थे.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का स्क्वाड
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.