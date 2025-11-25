ETV Bharat / sports

भारतीय फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, स्टार प्लेयर चोट के बाद मैदान पर लौटा

भारतीय क्रिकेट टीम ( ani )

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने फैंस को बड़ी सौगात दी है. चोटिल श्रेयस अय्यर ने अपनी ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है. भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी

इसके बाद से उनके फैंस के की बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. अय्यर ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करके इस खबर को कन्फर्म किया. इस स्टोरी में अय्यर रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं. अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान स्प्लीन में चोट लग गई थी.