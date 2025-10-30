ETV Bharat / sports

श्रेयस अय्यर का चोट के बाद सामने आया पहला रिएक्शन, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

Shreyas Iyer first reaction after injury: श्रेयस अय्यर ने अपनी चोट पर पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

Shreyas Iyer first reaction after injury
श्रेयस अय्यर का चोट के बाद सामने आया पहला रिएक्शन (IANS)
October 30, 2025

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मैच में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया. अब अय्यर ठीक हो रहे हैं. इसके बारे में उन्होंने अपने फैंस को खुद बताया है. दरअस उन्होंने चोट लगने के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अय्यर ने हाल ही में अपने फैंस के साथ अपनी चोट के बारे में एक अपडेट शेयर किया है.

अय्यर ने फैंस को किया धन्यवाद
अय्यर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मैं अभी ठीक हो रहा हूं. मेरी हालत दिन-ब-दिन सुधर रही है. आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे जल्द ठीक होने की दुआ की. मैं आपके प्यार के लिए आभारी हूं'. हालांकि, अय्यर को पूरी तरह से ठीक होने में दो महीने लगने की संभावना है. इसके साथ ही अय्यर नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से भी दूर रहेंगे.

Shreyas Iyer Instagram Story
श्रेयस अय्यर इंस्टाग्राम स्टोरी (InstaStory Screenshot)

श्रेयस अय्यर को कैसे लगी चोट?
हाल ही में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अय्यर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. एलेक्स कैरी की गेंद पर कैच लेते समय अय्यर गिर पड़े थे. इससे उनकी पसलियों में जोर चोट लगी थी. दर्द से कराह रहे अय्यर को तुरंत प्रबंधन अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है. उनकी पसलियों में आंतरिक रक्तस्राव पाया गया. इसके चलते अय्यर को आईसीयू में भर्ती कराया गया. उनकी तिल्ली में चोट लगी थी.

रिपोर्ट्स में आंतरिक रक्तस्राव की बात सामने आई. बिना देर किए उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया. इससे प्रशंसकों में चिंता पैदा हो गई. हालांकि, बीसीसीआई ने हाल ही में एक अपडेट साझा किया कि वह फिलहाल ठीक हो रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने खुलासा किया कि उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि वह बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं.

इस सीरीज से पहले अय्यर को उप-कप्तान नियुक्त किया गया था. पहले मैच में असफल रहे अय्यर ने अपने दूसरे वनडे अर्धशतक के साथ शानदार प्रदर्शन किया. एडिलेड में हुए इस मैच में अय्यर ने 61 रन बनाए. तीसरे वनडे में फील्डिंग करते समय वह चोटिल हो गए थे. हालांकि, भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से हार गया. इसी दौरे पर फिलहाल टी20 सीरीज खेली जा रही है. पांच मैचों की सीरीज के तहत बुधवार को कैनबरा में पहला टी20 मैच खेला गया लेकिन बारिश के कारण 9.4 ओवर के बाद खेल रद्द कर दिया गया. दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 31 को खेला जाएगा.

ये खबर भी पढ़ें : 'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

