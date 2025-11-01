ETV Bharat / sports

भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टार बैटर श्रेयस अय्यर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज

Shreyas Iyer discharged from Hospital: गंभीर चौट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती भारतीय बैटर श्रेयस अय्यर अब डिस्चार्ज हो चुके हैं.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 1:20 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के हॉस्पिटल से श्रेयस अय्यर के लिए खुश कर देनी वाली न्यूज सामने आई है. अय्यर चोट के बाद आईसीयू में भर्ती हुए थे. उसके बाद से ही उनके फैंस का चिंतित थे. अब उनके फैंस को राहत की खबर मिली है.

दरअसल, श्रेयस अय्यर को जानलेवा पसली की चोट से ठीक होने के बाद सिडनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में एलेक्स कैरी का कैच लेने की कोशिश करते समय बुरी तरह गिर गए थे और स्कैन से पता चला कि उनकी स्प्लीन में चोट लगी थी और अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही थी.

यह एक गंभीर मेडिकल मामला था और भारतीय उप-कप्तान को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. इसके बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि अय्यर का मेडिकल इलाज हुआ और अब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं.

कैसे लगी थी अय्यर को चोट
बयान में कहा गया है कि, 'श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में चोट लगी थी, जिससे उनकी स्प्लीन में चोट लगी और अंदरूनी ब्लीडिंग हुई. चोट का तुरंत पता चल गया था और एक छोटे से प्रोसीजर के बाद ब्लीडिंग तुरंत रोक दी गई. उनका इसके लिए सही मेडिकल मैनेजमेंट किया गया है. वह अब स्टेबल हैं और अच्छे से रिकवर हो रहे हैं. बीसीसीआई मेडिकल टीम सिडनी और भारत के स्पेशलिस्ट के साथ उनकी रिकवरी से खुश है और उन्हें आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है'.

बयान में आगे कहा गया है कि, 'बीसीसीआई डॉ. कुरुश हघीघी और सिडनी में उनकी टीम के साथ-साथ भारत में डॉ. दिनशॉ परदीवाला का दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि श्रेयस को उनकी चोट के लिए सबसे अच्छा इलाज मिले. श्रेयस अपने फॉलो-अप कंसल्टेशन के लिए सिडनी में ही रहेंगे और जब उन्हें उड़ने के लिए फिट माना जाएगा तो वह भारत लौट आएंगे'.

अय्यर कब लौटेंगे?
बीसीसीआई ने अय्यर की वापसी के लिए कोई खास टाइमफ्रेम नहीं बताया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अय्यर को पूरी तरह ठीक होने में दो महीने लग सकते हैं. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज मिस करने वाला है और इस बात की भी संभावना है कि वह जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी उपलब्ध न रहें.

ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया में जल्द होगी विस्फोटक बल्लेबाज की एंट्री, जानिए चोट से उबरकर कब करेगा वापसी?

