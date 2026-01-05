ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर को बनाया गया कप्तान

Shreyas Iyer appointed captain: चोट से उबरने के बाद श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान मैदान में वापसी करने को तैयार हैं.

श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए श्रेयस अय्यर लगभग तीन महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार हैं. वो घरेलू क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में मुंबई की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि टीम के नियमित कप्तान शार्दुल ठाकुर चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के सचिव उन्मेश खानविलकर ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'MCA को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी लीग मैचों के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस शार्दुल ठाकुर की जगह नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और फिलहाल चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं.'

अय्यर वनडे टीम के उपकप्तान
बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था. जिसमें मुंबई के रहने वाले श्रेयस अय्यर को भारतीय वनडे टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया है, लेकिन उनकी प्लेइंग इलेवन में उपलब्धता को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने से जोड़ दिया गया है.

मुंबई का अगला मैच
इसलिए अय्यर के लिए विजय हजारे के अगले दो मैच काफी अहम होने वाले हैं. मुंबई का अगला मैच 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के साथ है, जबकि 8 जनवरी को पंजाब के साथ है. मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अपने लीग मैच राजस्थान के जयपुर में खेल रही है.

श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर (IANS PHOTO)

अब तक टूर्नामेंट में मुंबई ने पांच मैच खेले हैं, जिनमें से चार जीते हैं और महाराष्ट्र के खिलाफ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो एलीट ग्रुप C में दूसरे स्थान पर है. पंजाब बेहतर नेट रन रेट के आधार पर मुंबई (16) के समान अंक हासिल करने के बावजूद ग्रुप में शीर्ष पर है.

