टी20 स्क्वाड में तिलक-सुंदर के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान, इन दो खिलाड़ियों की खुली किस्मत

हैदराबाद: बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शुक्रवार को टी20 स्क्वाड में तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है.

जहां बिश्नोई चोटिल ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह आएंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बल्लेबाज करते समय साइड स्ट्रेन की वजह से तकलीफ में थे. वहीं अय्यर बाएं हाथ के बैट्समैन तिलक वर्मा की वजह से पहले तीन मैचों में होंगे, जो पेट के निचले हिस्से की सर्जरी से उबर रहे हैं.

एक साल बाद टीम में एंट्री

बिश्नोई लगभग एक साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार फरवरी 2025 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए खेला था. बिश्नोई ने अब तक 42 टी20 इंटरनेशनल में 7.35 की इकॉनमी रेट से 61 विकेट लिए हैं.

दो साल बाद वापसी

वहीं अय्यर दो साल बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2023 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल खेला था. अय्यर ने अब तक कुल 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.66 की औसत और 136.12 के स्ट्राइक-रेट से 1104 रन बनाए हैं.