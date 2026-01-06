श्राची बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स को शूटआउट में दी मात, फाइनल में दोनों टीमें होंगी आमने-सामने
रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में श्राची बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स को हराया.
Published : January 6, 2026 at 9:27 PM IST
रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में श्राची बंगाल टाइगर्स ने एक बार फिर दबाव भरे मुकाबले में शानदार संयम दिखाते हुए SG पाइपर्स को 0-0 (7-6 शूटआउट) से पराजित कर दिया.
बता दें कि खेल के निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मुकाबला शूटआउट तक पहुंचा. सडन डेथ में श्राची बंगाल टाइगर्स ने जीत दर्ज करते हुए अहम बोनस प्वाइंट हासिल किया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. अब खिताबी मुकाबले में श्राची बंगाल टाइगर्स और SG पाइपर्स एक-दूसरे से भिड़ेंगी.
आज के मैच की शुरुआत तेज रफ्तार रही. पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया. श्राची बंगाल टाइगर्स को शुरुआती मिनटों में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन वे इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकीं. इसके बाद SG पाइपर्स ने गेंद पर पकड़ बनाते हुए कई बार सर्कल में प्रवेश किया. हालांकि टाइगर्स की मजबूत रक्षा के सामने उन्हें भी सफलता नहीं मिली.
पहला क्वार्टर गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ. दूसरे क्वार्टर में श्राची बंगाल टाइगर्स ने दबाव और बढ़ा दिया. लगातार हमलों के बीच उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला. लेकिन SG पाइपर्स की गोलकीपर बंसारी सोलंकी ने शानदार बचाव करते हुए टीम को गोल खाने से बचाया. उनकी चुस्त गोलकीपिंग के चलते हाफ-टाइम तक स्कोर 0-0 बना रहा.
तीसरे क्वार्टर में भी टाइगर्स का दबदबा जारी रहा. वंदना कटारिया ने सर्कल के भीतर से जोरदार शॉट लगाया, लेकिन एक बार फिर बंसारी सोलंकी ने बेहतरीन बचाव कर स्कोर बराबर रखा. वहीं SG पाइपर्स ने भी कुछ आक्रमण किए लेकिन फिनिशिंग की कमी के कारण वे बढ़त नहीं बना सकीं.
चौथे क्वार्टर में मुकाबला और रोमांचक हो गया. श्राची बंगाल टाइगर्स की कप्तान लालरेम्सियामी को गोल करने का सुनहरा मौका मिला लेकिन पाइपर्स की गोलकीपर ने समय रहते बचाव कर लिया. अंतिम क्षणों में टाइगर्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, मगर वे गोल करने में असफल रहीं और मुकाबला शूटआउट में चला गया.
शूटआउट में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. श्राची बंगाल टाइगर्स की ओर से पूर्णिमा यादव और नूर डी बाट ने गोल किए, जबकि SG पाइपर्स की ओर से जुआना कास्टेलारो और केटलिन नोब्स सफल रहीं. स्कोर 2-2 की बराबरी पर पहुंचने के बाद मुकाबला सडन डेथ में गया, जहां टाइगर्स ने पांच में से पांच मौके भुनाए, जबकि पाइपर्स चार गोल ही कर सकीं. इसी के साथ श्राची बंगाल टाइगर्स ने 7-6 से शूटआउट जीत दर्ज की.
इस जीत के साथ श्राची बंगाल टाइगर्स ने बोनस प्वाइंट हासिल किया और फाइनल में प्रवेश किया. पहले ही अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी SG पाइपर्स भी खिताबी मुकाबले में होंगी. अब 10 जनवरी 2026 को वीमेंस हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला श्राची बंगाल टाइगर्स और SG पाइपर्स के बीच खेला जाएगा. जहां दोनों टीमें खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी.
