ETV Bharat / sports

श्राची बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स को शूटआउट में दी मात, फाइनल में दोनों टीमें होंगी आमने-सामने

रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में श्राची बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स को हराया.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 6, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में श्राची बंगाल टाइगर्स ने एक बार फिर दबाव भरे मुकाबले में शानदार संयम दिखाते हुए SG पाइपर्स को 0-0 (7-6 शूटआउट) से पराजित कर दिया.

बता दें कि खेल के निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मुकाबला शूटआउट तक पहुंचा. सडन डेथ में श्राची बंगाल टाइगर्स ने जीत दर्ज करते हुए अहम बोनस प्वाइंट हासिल किया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. अब खिताबी मुकाबले में श्राची बंगाल टाइगर्स और SG पाइपर्स एक-दूसरे से भिड़ेंगी.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
श्राची बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स (ETV Bharat)

आज के मैच की शुरुआत तेज रफ्तार रही. पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया. श्राची बंगाल टाइगर्स को शुरुआती मिनटों में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन वे इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकीं. इसके बाद SG पाइपर्स ने गेंद पर पकड़ बनाते हुए कई बार सर्कल में प्रवेश किया. हालांकि टाइगर्स की मजबूत रक्षा के सामने उन्हें भी सफलता नहीं मिली.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
श्राची बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स को हराया. (ETV Bharat)

पहला क्वार्टर गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ. दूसरे क्वार्टर में श्राची बंगाल टाइगर्स ने दबाव और बढ़ा दिया. लगातार हमलों के बीच उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला. लेकिन SG पाइपर्स की गोलकीपर बंसारी सोलंकी ने शानदार बचाव करते हुए टीम को गोल खाने से बचाया. उनकी चुस्त गोलकीपिंग के चलते हाफ-टाइम तक स्कोर 0-0 बना रहा.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
महिला हॉकी इंडिया लीग (ETV Bharat)

तीसरे क्वार्टर में भी टाइगर्स का दबदबा जारी रहा. वंदना कटारिया ने सर्कल के भीतर से जोरदार शॉट लगाया, लेकिन एक बार फिर बंसारी सोलंकी ने बेहतरीन बचाव कर स्कोर बराबर रखा. वहीं SG पाइपर्स ने भी कुछ आक्रमण किए लेकिन फिनिशिंग की कमी के कारण वे बढ़त नहीं बना सकीं.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
महिला हॉकी मैच (ETV Bharat)

चौथे क्वार्टर में मुकाबला और रोमांचक हो गया. श्राची बंगाल टाइगर्स की कप्तान लालरेम्सियामी को गोल करने का सुनहरा मौका मिला लेकिन पाइपर्स की गोलकीपर ने समय रहते बचाव कर लिया. अंतिम क्षणों में टाइगर्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, मगर वे गोल करने में असफल रहीं और मुकाबला शूटआउट में चला गया.

नShrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग (ETV Bharat)

शूटआउट में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. श्राची बंगाल टाइगर्स की ओर से पूर्णिमा यादव और नूर डी बाट ने गोल किए, जबकि SG पाइपर्स की ओर से जुआना कास्टेलारो और केटलिन नोब्स सफल रहीं. स्कोर 2-2 की बराबरी पर पहुंचने के बाद मुकाबला सडन डेथ में गया, जहां टाइगर्स ने पांच में से पांच मौके भुनाए, जबकि पाइपर्स चार गोल ही कर सकीं. इसी के साथ श्राची बंगाल टाइगर्स ने 7-6 से शूटआउट जीत दर्ज की.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
रांची में हॉकी मैच (ETV Bharat)

इस जीत के साथ श्राची बंगाल टाइगर्स ने बोनस प्वाइंट हासिल किया और फाइनल में प्रवेश किया. पहले ही अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी SG पाइपर्स भी खिताबी मुकाबले में होंगी. अब 10 जनवरी 2026 को वीमेंस हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला श्राची बंगाल टाइगर्स और SG पाइपर्स के बीच खेला जाएगा. जहां दोनों टीमें खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी.

Shrachi Bengal Tigers defeated SG Pipers In Womens Hockey India League in Ranchi
हॉकी इंडिया लीग का मुकाबला (ETV Bharat)

इसे भी पढे़ं- महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग: श्राची बंगाल टाइगर्स ने रांची रॉयल्स को 1-0 से हराया

इसे भी पढे़ं- महिला हॉकी इंडिया लीग: JSW सूरमा हॉकी क्लब ने दर्ज की पहली जीत

इसे भी पढे़ं- ग्वालियर में झारखंड महिला हॉकी टीम जलवा, फाइनल में पहुंची अंडर-14 और अंडर-19 वर्ग की बालिकाएं

TAGGED:

हॉकी का शानदार मैच
RANCHI
SHRACHI BENGAL TIGERS DEFEATED SG
WOMENS HOCKEY INDIA LEAGUE
HOCKEY INDIA LEAGUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.