महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग: श्राची बंगाल टाइगर्स ने रांची रॉयल्स को 1-0 से हराया

अगुस्टिना गोरजेलानी के गोल से श्राची टाइगर्स ने महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग की दूसरी जीत दर्ज की है.

Womens Hero Hockey India League
श्राची बंगाल टाइगर्स vs रांची रॉयल्स मैच (फोटो - हॉकी झारखंड)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 4, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
रांची: महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 के आठवें मुकाबले में श्राची बंगाल टाइगर्स ने अनुशासित और जुझारू प्रदर्शन करते हुए मेजबान रांची रॉयल्स को 1-0 से मात दी. यह मुकाबला रविवार को मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया.

मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल अगुस्टिना गोरजेलानी ने 37वें मिनट में किया, जिससे श्राची बंगाल टाइगर्स ने तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल कर अंक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया. लगातार जीत के साथ मुकाबले में उतरी रांची रॉयल्स ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की. पहले क्वार्टर में रॉयल्स ने मिडफील्ड पर पकड़ बनाते हुए खेल की गति को नियंत्रित किया.

इस दौरान उन्हें पांच पेनल्टी कॉर्नर और सात सर्कल पैठ के मौके मिले, लेकिन श्राची बंगाल टाइगर्स की गोलकीपर जेनिफर रिज़ो ने शानदार बचाव करते हुए रॉयल्स को बढ़त हासिल नहीं करने दी. काउंटर अटैक पर खेल रही टाइगर्स टीम को भी क्वार्टर के अंत में एक मौका मिला, वहीं रांची की गोलकीपर बिचू देवी खारीबाम ने भी कुछ बेहतरीन सेव कर स्कोर को बराबरी पर बनाए रखा.

दूसरे क्वार्टर में श्राची बंगाल टाइगर्स ने खेल में वापसी की और रांची रॉयल्स के डिफेंस पर दबाव बनाना शुरू किया. टाइगर्स ने लगातार हमले करते हुए सात सर्कल पैठ और दो पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए, लेकिन रांची की गोलकीपर माधुरी किंडो ने अहम बचाव कर अपनी टीम को पहले हाफ तक 0-0 की बराबरी पर बनाए रखा.

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में रांची रॉयल्स ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया और गोल के करीब पहुंचीं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. इसी बीच 37वें मिनट में श्राची बंगाल टाइगर्स को मिले पेनल्टी कॉर्नर को अगुस्टिना गोरजेलानी ने गोल में बदल दिया. यह इस सत्र में उनका चौथा गोल था, जिससे टाइगर्स ने 1-0 की बढ़त बना ली.

अंतिम क्वार्टर में रांची रॉयल्स ने बराबरी के लिए जोरदार प्रयास किए और खेल पर दबदबा भी बनाया. इस दौरान रॉयल्स ने सात सर्कल पैठ और पांच पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन श्राची बंगाल टाइगर्स की मजबूत और संगठित डिफेंस ने कोई चूक नहीं की और बढ़त को अंत तक कायम रखा. इस जीत के साथ श्राची बंगाल टाइगर्स ने लीग में अपनी दूसरी जीत दर्ज की.

संपादक की पसंद

