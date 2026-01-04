ETV Bharat / sports

महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग: श्राची बंगाल टाइगर्स ने रांची रॉयल्स को 1-0 से हराया

श्राची बंगाल टाइगर्स vs रांची रॉयल्स मैच ( फोटो - हॉकी झारखंड )