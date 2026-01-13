डिफेंडिंग चैंपियन श्राची बंगाल टाइगर्स की दहाड़, अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हराया
रांची में मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच जारी है.
Published : January 13, 2026 at 10:26 PM IST
रांचीः डिफेंडिंग चैंपियन श्राची बंगाल टाइगर्स ने कप्तान जुगराज सिंह की शानदार हैट्रिक की बदौलत हॉकी इंडिया लीग 2026 (मेंस) के एक रोमांचक मुकाबले में अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से शिकस्त दी. यह मुकाबला रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया. इस अहम जीत के साथ टाइगर्स ने अंक तालिका में 7वें स्थान से छलांग लगाते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया और लीग में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा.
इस मुकाबले में जुगराज सिंह ने सीजन की अपनी पहली हैट्रिक जमाई और वह इस लीग में हैट्रिक करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने. इससे पहले HIL GC के केन रसेल अब तक तीन हैट्रिक कर चुके हैं. टाइगर्स की ओर से सुखजीत सिंह (33वें मिनट) और अभिषेक (55वें मिनट) ने भी अहम गोल दागे. वहीं ड्रैगन्स के लिए अद्रोहित एक्का (36'), थॉमस सॉर्सबी (48') और ब्लेक गोवर्स (51') ने गोल किए.
मैच की शुरुआत से ही श्राची बंगाल टाइगर्स आक्रामक नजर आए. अभिषेक ने शुरुआती मिनटों में गोल पर पहला गंभीर हमला किया, हालांकि सफलता नहीं मिली. 11वें मिनट में ड्रैगन्स की रक्षापंक्ति की चूक के बाद टाइगर्स को पेनल्टी स्ट्रोक मिला. कप्तान जुगराज सिंह ने अनुभवी गोलकीपर डेविड हार्टे को छकाते हुए सटीक और ताकतवर शॉट से गेंद को गोल में डाल दिया.
पहले क्वार्टर के अंत में 1-0 की बढ़त के बाद दूसरा क्वार्टर गोलरहित रहा. ड्रैगन्स ने उत्तम सिंह की अगुवाई में बराबरी की कोशिश की, लेकिन टाइगर्स की मजबूत डिफेंस ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया. हाफटाइम में टाइगर्स के कोच वैलेंटिन आल्टेनबर्ग अपनी टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन तीसरे क्वार्टर में उनकी टीम ने जबरदस्त वापसी की.
33वें मिनट में सुखजीत सिंह ने शानदार फील्ड गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया. यह गोल टॉमी विलेम्स और अभिषेक के बेहतरीन तालमेल का नतीजा था. हालांकि 36वें मिनट में ड्रैगन्स को पेनल्टी कॉर्नर से अद्रोहित एक्का ने गोल कर वापसी का मौका दिया, लेकिन इसके बाद पूरा क्वार्टर जुगराज सिंह के नाम रहा. उन्होंने 43वें और 45वें मिनट में लगातार दो गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की और टीम को 4-1 की मजबूत बढ़त दिला दी.
चौथे और अंतिम क्वार्टर में ड्रैगन्स ने जोरदार वापसी की. 48वें मिनट में सॉर्सबी और 51वें मिनट में ब्लेक गोवर्स के गोल ने स्कोर 4-3 कर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया. अंतिम मिनटों में वीडियो रेफरल और पेनल्टी कॉर्नर ने मैच का रुख तय किया. 55वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर अभिषेक ने शानदार डिफ्लेक्शन से गोल कर स्कोर 5-3 कर दिया. यह गोल टॉम ग्राम्बुश के ड्रैगफ्लिक पर आया, जिसने अंततः टाइगर्स की जीत सुनिश्चित कर दी.
इस जीत के साथ श्राची बंगाल टाइगर्स ने न सिर्फ अपने चैंपियन होने का दम दिखाया, बल्कि लीग में मजबूती से वापसी का भी संकेत दे दिया.
