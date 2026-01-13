ETV Bharat / sports

डिफेंडिंग चैंपियन श्राची बंगाल टाइगर्स की दहाड़, अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हराया

रांचीः डिफेंडिंग चैंपियन श्राची बंगाल टाइगर्स ने कप्तान जुगराज सिंह की शानदार हैट्रिक की बदौलत हॉकी इंडिया लीग 2026 (मेंस) के एक रोमांचक मुकाबले में अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से शिकस्त दी. यह मुकाबला रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया. इस अहम जीत के साथ टाइगर्स ने अंक तालिका में 7वें स्थान से छलांग लगाते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया और लीग में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा.

इस मुकाबले में जुगराज सिंह ने सीजन की अपनी पहली हैट्रिक जमाई और वह इस लीग में हैट्रिक करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने. इससे पहले HIL GC के केन रसेल अब तक तीन हैट्रिक कर चुके हैं. टाइगर्स की ओर से सुखजीत सिंह (33वें मिनट) और अभिषेक (55वें मिनट) ने भी अहम गोल दागे. वहीं ड्रैगन्स के लिए अद्रोहित एक्का (36'), थॉमस सॉर्सबी (48') और ब्लेक गोवर्स (51') ने गोल किए.

मैच की शुरुआत से ही श्राची बंगाल टाइगर्स आक्रामक नजर आए. अभिषेक ने शुरुआती मिनटों में गोल पर पहला गंभीर हमला किया, हालांकि सफलता नहीं मिली. 11वें मिनट में ड्रैगन्स की रक्षापंक्ति की चूक के बाद टाइगर्स को पेनल्टी स्ट्रोक मिला. कप्तान जुगराज सिंह ने अनुभवी गोलकीपर डेविड हार्टे को छकाते हुए सटीक और ताकतवर शॉट से गेंद को गोल में डाल दिया.

मेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच (Hockey India)

पहले क्वार्टर के अंत में 1-0 की बढ़त के बाद दूसरा क्वार्टर गोलरहित रहा. ड्रैगन्स ने उत्तम सिंह की अगुवाई में बराबरी की कोशिश की, लेकिन टाइगर्स की मजबूत डिफेंस ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया. हाफटाइम में टाइगर्स के कोच वैलेंटिन आल्टेनबर्ग अपनी टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन तीसरे क्वार्टर में उनकी टीम ने जबरदस्त वापसी की.