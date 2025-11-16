ETV Bharat / sports

वर्ल्ड चैंपियन निशानेबाज सम्राट राणा का करनाल में ग्रैंड वेलकम, मिस्र में दो गोल्ड समेत तीन मेडल जीते

निशानेबाज सम्राट राणा मिस्र में हुए प्रतियोगिता में दो गोल्ड समेत तीन मेडल जीतकर वापस लौटे हैं. करनाल में उनका भव्य स्वागत हुआ है.

Shooting world champion Samrat Rana
निशानेबाज सम्राट राणा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 6:48 PM IST

करनाल: युवा भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता. करनाल के सम्राट ने फाइनल में 243.7 अंक हासिल कर चीन के हू काई को पछाड़ा. काई ने 243.3 अंक हासिल कर रजत पदक जीता.

शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में रचा इतिहास: शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाले करनाल के लाल, सम्राट राणा, का अपने गृह नगर पहुंचने पर राजपूत धर्मशाला में जोरदार स्वागत किया गया. सम्राट राणा ने मिस्र के काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ (ISSF) 10-मीटर एयर पिस्टल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल तीन मेडल हासिल किए, जिनमें दो स्वर्ण (Gold) और एक रजत (Silver) पदक शामिल है.

शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता (Etv Bharat)

उपलब्धि पर जताई खुशी : अपनी उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए सम्राट राणा ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश, गांव और परिवार का नाम रोशन किया है. उन्होंने ये भी बताया कि यह उनकी पहली सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और उन्होंने अंतिम शॉट तक अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखा. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पूरे भारत को दिया.

ओलंपिक में मेडल जीतने की ख्वाहिश : सम्राट राणा ने अपने अगले लक्ष्य की घोषणा करते हुए बताया कि "वे अब दोहा में होने वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारी शुरू करेंगे. वहीं ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भी वे तैयारी करेंगे जिसकी प्रकिया अगले साल जापान में होने वाले एशियाई खेलों से शुरू होगी."

Shooting world champion Samrat Rana
निशानेबाज सम्राट राणा (Etv Bharat)

परिवार में जश्न का माहौल: सम्राट राणा के परिवार में जश्न का माहौल है. चाचा संदीप कुमार ने सम्राट राणा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का दिन है. उन्होंने कहा कि "सम्राट राणा ने आज इतिहास रचा है." उन्होंने हरियाणा सरकार से अपील करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि ऐसे और भी खिलाड़ी तैयार हो सकें."

