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कौन हैं नीरू ढांडा? शूटिंग में भारत को दिलाया 5वां गोल्ड, कभी टीन के डिब्बों पर करती थी अभ्यास

Neeru Dhanda Jind Haryana ( Sports Authority of India )

चंडीगढ़: निशानेबाज नीरू ढांडा ने विमेंस ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है. नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया. मौजूदा एशियन गेम्स में ये भारत का पांचवां गोल्ड मेडल रहा. साथ ही इंडिविजुअल इवेंट में ये पहला गोल्ड रहा. इससे पहले चारों गोल्ड टीम इवेंट में आए थे. मौजूदा एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या अब 47 (5 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज) हो गई है. भारत अब 11वें स्थान पर है.