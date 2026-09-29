कौन हैं नीरू ढांडा? शूटिंग में भारत को दिलाया 5वां गोल्ड, कभी टीन के डिब्बों पर करती थी अभ्यास
हरियाणा के जींद की निशानेबाज नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स की विमेंस ट्रैप स्पर्धा में भारत को 5वां गोल्ड मेडल दिलाया. जानें उनकी उपलब्धियां
Published : September 29, 2026 at 11:58 AM IST
चंडीगढ़: निशानेबाज नीरू ढांडा ने विमेंस ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है. नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया. मौजूदा एशियन गेम्स में ये भारत का पांचवां गोल्ड मेडल रहा. साथ ही इंडिविजुअल इवेंट में ये पहला गोल्ड रहा. इससे पहले चारों गोल्ड टीम इवेंट में आए थे. मौजूदा एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या अब 47 (5 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज) हो गई है. भारत अब 11वें स्थान पर है.
विमेंस ट्रैप टीम ने सिल्वर मेडल जीता: इससे पहले शूटिंग में विमेंस ट्रैप टीम ने सिल्वर मेडल जीता. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की तिकड़ी ने भारत को ये सफलता दिलाई.
HISTORY MADE FOR BHARAT!— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Asian Games debutant Neeru (TOPS Development Athlete) has struck Gold with a stunning 28 hits out of 30, setting a new Asian Record and Asian Games Record in Women's Trap Individual.
With this victory, Neeru becomes the first Indian shooter to win an… pic.twitter.com/0WEfTzb7wL
कौन हैं नीरू ढांडा? नीरू ढांडा भारत की एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज (Trap Shooter) हैं. वो मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के संगतपुरा गांव से ताल्लुक रखती हैं. नीरू का जन्म एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ. उनके पिता किसान हैं और माता गृहणी हैं. उनका परिवार बाद में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थानांतरित हो गया था.
नीरू ढांडा की उपलब्धियां:
|प्रतियोगिता
|वर्ष
|पदक/उपलब्धि
|एशियन गेम्स 2026 (आईची-नागोया)
|2026
|स्वर्ण पदक (व्यक्तिगत)
|एशियन गेम्स 2026
|2026
|रजत पदक (टीम)
|ISSF शॉटगन विश्व कप (लोनाटो, इटली)
|2026
|स्वर्ण पदक (व्यक्तिगत)
|एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप
|2025
|स्वर्ण पदक (व्यक्तिगत और टीम)
|ISSF विश्व कप (अल्माटी)
|2026
|कांस्य पदक (मिश्रित टीम)
|खेलो इंडिया यूथ गेम्स
|2020
|स्वर्ण पदक (अंडर-21)
भारतीय सेना में सेवा: नीरू भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस (CMP) में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं. वो सेना की प्रतिष्ठित 'आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट' (AMU), महू (मध्य प्रदेश) में प्रशिक्षण लेती हैं.
ममेरे भाई लक्ष्य शेरोन से मिली प्रेरणा: नीरू ने अपने ममेरे भाई लक्ष्य शेरोन को एशियाई खेल 2018 में ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतते देख निशानेबाजी को अपनाया. शुरुआती दौर में उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग से पहले परिवार की पुरानी दोनाली बंदूक से टीन के डिब्बों पर निशाना साधकर अभ्यास शुरू किया था. बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में दाखिला लिया, जहां से उनके पेशेवर करियर की शुरुआत हुई.
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