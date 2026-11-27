राजस्थान की युवा निशानेबाज लावण्या कंवर का धमाका, 70वें नेशनल स्कूल गेम्स SGFI में जीते दो स्वर्ण पदक
लावण्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 400 में से 380 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है.
Published : November 27, 2026 at 4:58 PM IST
जयपुर : राजस्थान की उभरती हुई युवा निशानेबाज और 'राजस्थान की पिस्टल क्वीन' के नाम से मशहूर लावण्या कंवर ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. गोवा में 23 से 26 नवंबर तक आयोजित 70वें नेशनल स्कूल गेम्स SGFI में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए लावण्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए.
उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने के साथ-साथ टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल कर राजस्थान को गौरवान्वित किया. महज 15 वर्ष की उम्र में लावण्या ने 400 में से शानदार 380 अंक अर्जित कर अपनी उत्कृष्ट निशानेबाजी, तकनीकी दक्षता और एकाग्रता का परिचय दिया. खास बात यह है कि लावण्या को शूटिंग का प्रशिक्षण लेते हुए अभी केवल तीन वर्ष ही हुए हैं और इतने कम समय में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे किसी भी खिलाड़ी के लिए प्रेरणादायक हैं.
पढ़ें : Special: हादसे को पीछे छोड़ तय किया 'अर्जुन' बनने का सफर, अब लॉस एंजिलिस में तिरंगा लहराने को तैयार रुद्रांश
महज तीन साल में उपलब्धियों की लंबी उड़ान : लावण्या कंवर ने शूटिंग के क्षेत्र में अपने छोटे से सफर में ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली है. पिछले वर्ष आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक अपने नाम किए थे. वहीं आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी लावण्या 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं.
पढ़ें : ISSF World Championship : विवान कपूर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए किया क्वालीफाई
लावण्या ने बताया कि इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता का विशेष योगदान रहा है. उन्होंने बेटी के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराई है. लावण्या कंवर जयपुर की शूटिंग अकादमी में मुख्य कोच योगेश शेखावत के मार्गदर्शन में निशानेबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं. कोच योगेश शेखावत ने कहा कि यह सफलता उसकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई. महज 15 वर्ष की उम्र और शूटिंग के केवल तीन वर्षों के सफर में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल करना यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और पारिवारिक सहयोग से युवा खिलाड़ी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.
पढ़ें : WSPS वर्ल्ड कप: राजस्थान की मोना अग्रवाल ने सर्बिया में जीता कांस्य, भारत के लिए खोला मेडल खाता
पढ़ें : बूंदी के धनराज बने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले जिले के पहले निशानेबाज
पढ़ें : इसे कहते हैं कामयाबी, राजस्थान की इन निशानेबाज बेटियों जैसा कोई नहीं, बेटों को छोड़ दिया कोसों दूर - Paris Paralympics 2024