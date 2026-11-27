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राजस्थान की युवा निशानेबाज लावण्या कंवर का धमाका, 70वें नेशनल स्कूल गेम्स SGFI में जीते दो स्वर्ण पदक

युवा निशानेबाज लावण्या कंवर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान की उभरती हुई युवा निशानेबाज और 'राजस्थान की पिस्टल क्वीन' के नाम से मशहूर लावण्या कंवर ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. गोवा में 23 से 26 नवंबर तक आयोजित 70वें नेशनल स्कूल गेम्स SGFI में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए लावण्या ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए.