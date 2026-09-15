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भक्ति शर्मा ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास, जानें उनका अगला पड़ाव

नई दिल्ली: कहते हैं कि सपने परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते बस इरादे फौलादी होने चाहिए इस बात को सच साबित कर दिखाया है. भारत की भक्ति शर्मा ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में WSPS वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10m एयर पिस्टल SH1 फ़ाइनल में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. साथ ही क्वालिफ़िकेशन राउंड में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था.युवा शूटर भक्ति ने चांगवोन में आयोजित 'वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026' के मंच पर जब दो मेडल इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) टीम सिल्वर मेडल (रजत पदक) लिया तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के दिग्गज निशानेबाजों को पछाड़ते हुए भक्ति ने भारत की झोली में एक नहीं, बल्कि दो-दो पदक डाले.

शारीरिक बाधाओं को दी मात, सपनों को दी उड़ान

भक्ति की यह यात्रा केवल पदकों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी अद्भुत दास्तान है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है ना ठीक से बोल पाना, ना सुन पाना और ना ही ठीक से चल पाना इन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भक्ति के दिल में एक ही धुन सवार थी देश के लिए मेडल लाने और जीत के बाद तिरंगा लहराने की.

निशानेबाज़ भक्ति शर्मा के पिता की ईटीवी भारत से खास बातचीत (ETV Bharat)

भक्ति का लक्ष्य

जब अधिकांश बच्चे खेल-कूद में दिन बिताते हैं, तब भक्ति शूटिंग रेंज में घंटों पसीना बहा रही थीं. सर्दी के दिनों में सुबह की कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी में थका देने वाला अभ्यास, भक्ति ने कभी हार नहीं मानी. उनके इस सफर के पीछे अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, त्याग और खुद पर अटूट विश्वास की एक लंबी कहानी है.