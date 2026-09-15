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भक्ति शर्मा ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास, जानें उनका अगला पड़ाव

दक्षिण कोरिया के चांगवोन में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भक्ति ने 10m एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर जूनियर क्वालिफ़िकेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

निशानेबाज़ भक्ति शर्मा
निशानेबाज़ भक्ति शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 6:08 PM IST

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नई दिल्ली: कहते हैं कि सपने परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते बस इरादे फौलादी होने चाहिए इस बात को सच साबित कर दिखाया है. भारत की भक्ति शर्मा ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में WSPS वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10m एयर पिस्टल SH1 फ़ाइनल में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. साथ ही क्वालिफ़िकेशन राउंड में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था.युवा शूटर भक्ति ने चांगवोन में आयोजित 'वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026' के मंच पर जब दो मेडल इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) टीम सिल्वर मेडल (रजत पदक) लिया तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के दिग्गज निशानेबाजों को पछाड़ते हुए भक्ति ने भारत की झोली में एक नहीं, बल्कि दो-दो पदक डाले.

शारीरिक बाधाओं को दी मात, सपनों को दी उड़ान

भक्ति की यह यात्रा केवल पदकों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी अद्भुत दास्तान है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है ना ठीक से बोल पाना, ना सुन पाना और ना ही ठीक से चल पाना इन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भक्ति के दिल में एक ही धुन सवार थी देश के लिए मेडल लाने और जीत के बाद तिरंगा लहराने की.

निशानेबाज़ भक्ति शर्मा के पिता की ईटीवी भारत से खास बातचीत (ETV Bharat)

भक्ति का लक्ष्य

जब अधिकांश बच्चे खेल-कूद में दिन बिताते हैं, तब भक्ति शूटिंग रेंज में घंटों पसीना बहा रही थीं. सर्दी के दिनों में सुबह की कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी में थका देने वाला अभ्यास, भक्ति ने कभी हार नहीं मानी. उनके इस सफर के पीछे अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, त्याग और खुद पर अटूट विश्वास की एक लंबी कहानी है.

निशानेबाज़ भक्ति शर्मा के अब तक की उपलब्धियों पर एक नजर
निशानेबाज़ भक्ति शर्मा के अब तक की उपलब्धियों पर एक नजर (ETV Bharat)

भक्ति की सफलता के पीछे परिवार की विशेष मेहनत

भक्ति की इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे उनके परिवार का अटूट सहयोग रहा है, एक बेटी को इस मुकाम पर पहुंचते देखना किसी भी माता-पिता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है. हर सफलता, हर दर्द और हर दिन की मेहनत का फल उस एक दिन मिल गया. यह सफलता सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, बल्कि यह एक परिवार के संघर्ष, निष्ठा और भारत माता के प्रति समर्पण की जीत है.हर सफलता, हर दर्द और हर दिन की मेहनत का फल उस एक दिन मिल गया. यह सफलता सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, बल्कि यह एक परिवार के संघर्ष, निष्ठा और भारत माता के प्रति समर्पण की जीत है

भक्ति ने 10m एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता
भक्ति ने 10m एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता (ETV Bharat)

"अपनी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर भारत का प्रतिनिधित्व करते देखना और तिरंगे को ऊंचा उठते देखना एक ऐसा अहसास है, जिसे शब्दों में पिरोना नामुमकिन है."

---योगेश शर्मा ,भक्ति के पिता

अगला पड़ाव जापान की एशियन चैंपियनशिप

विश्व पटल पर अपना परचम लहराने के बाद भक्ति का यह विजयी रथ रुकने वाला नहीं है. भक्ति का चयन अब जापान में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भी हो चुका है, जहां वह एक बार फिर भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

भक्ति की सफलता के पीछे परिवार और खासकर पिता की विशेष मेहनत
भक्ति की सफलता के पीछे परिवार और खासकर पिता की विशेष मेहनत (ETV Bharat)

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पैरा शूटर निशानेबाज़ भक्ति शर्मा
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