करनाल के निशानेबाज अनीश भानवाला ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल
करनाल के अनीश भानवाला ने इतिहास रचते हुए मिस्र में संपन्न विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है.
Published : November 11, 2025 at 4:39 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल जिले के युवा निशानेबाज अनीश भानवाला ने मिस्र में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया. 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया. यह इस स्पर्धा में देश का पहला पदक है, जिससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे भारत में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई.
परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं: अनीश की दादी सुंदर देवी संधू ने कहा कि "जैसे ही खबर मिली, घर में खुशियों का माहौल बन गया. वह जब भी खेलने जाता है तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाता है और लौटकर सबसे पहले मेरे पैर छूता है."
मां बोलीं-ओलंपिक में दिखाएगा दम: अनीश की मां पूनम भानवाला ने कहा कि "पिछली बार ओलंपिक में थोड़ा चूक गया था, लेकिन इस बार उसकी मेहनत देखकर विश्वास है कि आने वाले एशियाई खेलों और ओलंपिक में वह देश का परचम और ऊंचा लहराएगा." उन्होंने बताया कि "इससे पहले भी अनीश एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुका है."
पिता बोले-देश का पहला इंडिविजुअल मेडल: पिता जगपाल भानवाला ने बताया कि "अनीश 2 नवंबर को मिस्र रवाना हुआ था और 9 नवंबर को फाइनल में सिल्वर जीता. यह भारत का इस इवेंट में पहला इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है. अनीश के नाम जूनियर कैटेगरी में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वह अब तक दो गोल्ड, दो सिल्वर और कई ब्रॉन्ज जीत चुका है."
करनाल में जश्न का माहौल: अनीश की सफलता के बाद करनाल में खुशी की लहर दौड़ गई. रिश्तेदार, खेल प्रेमी और शुभचिंतक उसके घर पहुंचकर मिठाइयां बांट रहे हैं. परिवार का कहना है कि "अनीश की लगन और मेहनत से अब देश को ओलंपिक गोल्ड मिलने की पूरी उम्मीद है."
कौन है अनीश भानवाला: हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले अनीश भानवाला भारत के अंतरराष्ट्रीय पिस्टल शूटर है. 2002 में जन्मे अनीश ने अपने खेल जीवन की शुरुआत मॉडर्न पेंटाथलॉन से की थी, जिसमें शूटिंग, स्विमिंग, घुड़सवारी, फेंसिंग और रनिंग शामिल हैं. बाद में उन्होंने शूटिंग को अपना करियर चुना और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में विशेषज्ञता हासिल की. केवल 15 वर्ष की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर वह भारत के सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता बने. इसके बाद उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप में कई बार देश को गौरवान्वित किया."