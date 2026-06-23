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इंटरनेशनल हैंडबॉल में बिहार के शिवा ने गाड़ा झंडा, बांग्लादेश में गोल्ड जीतकर लौटे बेगूसराय

बेगूसराय के शिवा कुमार ने बांग्लादेश में मेंस आईएचएफ ट्रॉफी में गोल्ड जीता. स्वदेश लौटने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें सम्मानित किया.

shiva kumar begusarai handball player
हैंडबॉल प्लेयर शिवा कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 2:02 PM IST

5 Min Read
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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय के एक छोटे से गांव से निकले शिवा कुमार ने अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भारत का मान बढ़ाया है. बांग्लादेश में 10 से 14 जून तक आयोजित मेंस IHF ट्रॉफी में भारतीय हैंडबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता. इस खिताबी जीत में शिवा ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर अपने देश का नाम रौशन किया.

गृह जिले में जोरदार स्वागत: गोल्ड मेडल जीतकर जब शिवा कुमार मंगलवार को अपने गृह जिला बेगूसराय लौटे, तो खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया. रेलवे स्टेशन से लेकर रिफाइनरी टाउनशिप तक लोग एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे. शिवा की उपलब्धि पर लोगों में खुशी का माहौल है.

हैंडबॉल प्लेयर शिवा कुमार से बातचीत (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने थपथपाई पीठ: रिफाइनरी टाउनशिप के गेस्ट हाउस में शिवा कुमार के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने होनहार खिलाड़ी को मेडल पहनाया और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने शिवा की कामयाबी को पूरे देश के लिए एक बड़ा गौरव बताया. साथ ही उन्होंने हैसला बढ़ाया कि आगे और बढिया खेले और देश का नाम करे.

"बेगूसराय के दुलारपुर जैसे ग्रामीण इलाके से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराना बेहद गर्व की बात है. शिवा की यह कहानी बिहार के दूसरे ग्रामीण युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने और देश के लिए खेलने की प्रेरणा देगी." -गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

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शिवा कुमार को सम्मानित करते गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

गांव से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय सफर: शिवा कुमार ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार, गांव के लोगों और कोच का बड़ा योगदान है. उन्होंने बताया कि उनके गांव में हैंडबॉल का अच्छा क्रेज था. दूसरों को खेलता देख उन्होंने भी गांव के के मैदान से अभ्यास शुरू किया था. गांव से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहंच बनायी. आज उन्हें देश के लिए मेडल जीतकर खुशी हो रही है.

इंडोर स्टेडियम की जरूरत: शिवा ने बिहार में खेल सुविधाओं की कमी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मिट्टी के मैदान और अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंडोर कोर्ट पर खेलने में फर्क है. बिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें आधुनिक इंडोर हैंडबॉल कोर्ट और बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाओं की आवश्यकता है.

गुजरात में ले रहे ट्रेनिंग: शुरुआती दिनों में पटना के एकलव्य केंद्र से सीखने के बाद शिवा का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में हुआ. फिलहाल वह गुजरात में रहकर आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग ले रहे हैं. इससे पहले वह कुवैत में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनका अगला सपना ओलंपिक में मेडल जीतना है.

पिता के चेहरे पर खुशी: शिवा कुमार के पिता सुरेश साह अपने बेटे की सफलता से काफी खुश हैं. पूर्व विधायक और सांसद सह केंद्रीय मंत्री के द्वारा सम्मानित करने की बात कहते हुए फूले नहीं समा रहे थे. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास हो गया कि आज मेरा बेटा बहुत आगे चला गया है. उन्हें बहुत खुशी है.

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शिवा कुमार के पिता सुरेश साह (ETV Bharat)

हैंडबॉल खेल क्या है?: हैंडबॉल फुटबॉल की तरह खेला जाने वाला एक खेल है, लेकिन इसके नियम फुटबॉल के नियमों से अलग हैं. एक तरह से यह फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का मिश्रण भी माना जाता है. यह खेल पूरी दुनिया में, विशेषकर यूरोप में, बहुत लोकप्रिय है. यह ओलंपिक खेलों का भी एक मुख्य हिस्सा है.

कितने खिलाड़ी होते हैं?: हैंडबॉल की प्रत्येक टीम में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 6 मैदानी खिलाड़ी और एक गोलकीपर होता है. यह मैच 30-30 मिनट के दो हाफ यानी कुल 60 मिनट का होता है. सबसे अधिक गोल करने वाली टीम विजेता होती है.

हैंडबॉल खेल के सख्त नियम इस प्रकार हैं-

गेंद को छूना: खिलाड़ी सिर्फ हाथ, बांह, छाती, पीठ और घुटने से ऊपर के हिस्सों से गेंद को छू सकता है. पैर का उपयोग करना वर्जित है. हालांकि गोलकीपर को इसकी छूट होती है. वह बॉल को रोकने के लिए पैर का उपयोग कर सकता है.

3 सेकंड अहम: कोई भी खिलाड़ी गेंद को हाथ में लेकर 3 सेकंड तक ही रुक सकता है. या फिर अधिकतम 3 कदम चल सकता है. खेल में आगे बढ़ने के लिए बास्केटबॉल की तरह जमीन पर बॉल को टप्पा खिलाना होता है.

गोल क्षेत्र: गोल पोस्ट के लिए एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र होता है, जिसमें सिर्फ गोलकीपर रह सकता है. कोई भी खिलाड़ी गोल करने के लिए इस क्षेत्र के बाहर से हवा में छलांग लगाकर शॉट मारता है. खिलाड़ी के जमीन पर पैर छूने से पहले बॉल हाथ से छूट जानी चाहिए.

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