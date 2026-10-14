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शिखर धवन ने दी कानूनी कारर्वाई की चेतावनी, 'वर्ल्ड T20 कॉन्टिनेंट कप' शुरू होने से पहले विवादों में, जानें क्या है पूरा मामला?

शिखर धवन ( IANS )

Shikhar Dhawan legal action: किसी भी टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले उस टूर्नामेंट के प्रचार के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ियों के नामों का इस्तेमाल किया जाता है. खिलाड़ियों की अनुमति के बाद ही उनके नामों और फोटो का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ इसके बिल्कुल उल्टा हुआ. जिसकी वजह से उन्होंने एक टूर्नामेंट के आयोजकों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है. साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी अनुमति के बिना जारी की गई किसी भी घोषणा को प्रकाशित न करें.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल हांगकांग में 'वर्ल्ड T20 कॉन्टिनेंट कप' की शुरुआत होने वाली है. जिसके आयोजकों ने टूर्नामेंट के प्रचार के लिए शिखर धवन के नाम का इस्तेमाल किया. यहां तक कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम डाल दिया, जबकि धवन को इसकी जानकारी तक भी नहीं दी गई. इसी वजह से धवन ने टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार करते हुए आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कहीं है.