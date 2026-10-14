शिखर धवन ने दी कानूनी कारर्वाई की चेतावनी, 'वर्ल्ड T20 कॉन्टिनेंट कप' शुरू होने से पहले विवादों में, जानें क्या है पूरा मामला?
शिखर धवन का कहना है कि वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप के आयोजकों ने उनकी इजाजत के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किया.
Published : October 14, 2026 at 3:18 PM IST
Shikhar Dhawan legal action: किसी भी टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले उस टूर्नामेंट के प्रचार के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ियों के नामों का इस्तेमाल किया जाता है. खिलाड़ियों की अनुमति के बाद ही उनके नामों और फोटो का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ इसके बिल्कुल उल्टा हुआ. जिसकी वजह से उन्होंने एक टूर्नामेंट के आयोजकों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है. साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी अनुमति के बिना जारी की गई किसी भी घोषणा को प्रकाशित न करें.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल हांगकांग में 'वर्ल्ड T20 कॉन्टिनेंट कप' की शुरुआत होने वाली है. जिसके आयोजकों ने टूर्नामेंट के प्रचार के लिए शिखर धवन के नाम का इस्तेमाल किया. यहां तक कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम डाल दिया, जबकि धवन को इसकी जानकारी तक भी नहीं दी गई. इसी वजह से धवन ने टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार करते हुए आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कहीं है.
I have come across my name as a participant in the World T20 Continent Cup. My name has been used by the organisers without my knowledge or permission, and my team will be taking the appropriate legal steps to address this. I request the media and my fans to not report or rely on any unauthorised announcements. Thank you for your continued love and support. 🙏— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 13, 2026
धवन ने क्या कहा?
शिखर धवन ने एक्स पर लिखा, 'मुझे पता चला है कि वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में प्रतिभागी के रूप में मेरा नाम शामिल किया गया है. आयोजकों ने मेरी जानकारी या अनुमति के बिना मेरे नाम का इस्तेमाल किया है. मेरी टीम इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करेगी. मैं मीडिया और अपने प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी अनधिकृत घोषणा पर भरोसा न करें और न ही उसे प्रकाशित करें. आपके स्नेह और समर्थन के लिए आभार.'
वर्ल्ड T20 कॉन्टिनेंट कप क्या है?
वर्ल्ड T20 कॉन्टिनेंट कप (WT20CC) एक नया इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है. जिसमें रिटायर हो चुके इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. यह टूर्नामेंट दिसंबर के मध्य में खेला जाएगा और इस सीजन में कुल नौ मैच होंगे. टूर्नामेंट में कुल चार टीमें - एशिया वॉरियर्स, यूरोप चैंपियंस, अफ्रीका लायंस और नॉर्थ अमेरिका ईगल्स - हिस्सा लेंगी.
शिखर धवन का क्रिकेट करियर
शिखर धवन टीम इंडिया के महान ओपनरों में से एक हैं. वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन खास था. उन्होंने 167 वनडे मैच खेले, जिनमें 44.1 के औसत से 6793 रन बनाए. इसमें 17 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 34 टेस्ट मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2315 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक और सात शतक शामिल हैं. इसके अलावा धवन नें 68 T20I मैच भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें 1759 रन बनाए हैं और 11 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने पांच फ्रेंचाइजी (मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, डेक्कन चार्जर्स) के लिए खेलते हुए 35.25 की औसत से 6769 IPL रन बनाए हैं.