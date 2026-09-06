शिखर धवन ने पत्नी संग कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लिया आनंद, फैंस के साथ भी ली सेल्फी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन पत्नी सोफी के साथ घूमने-फिरने के लिए गुलमर्ग पहुंचे.
Published : September 6, 2026 at 7:22 PM IST
गुलमर्ग (जम्मू कश्मीर): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने अपनी पत्नी सोफी के साथ गुलमर्ग में कई पर्यटन स्थलों का दौरा किया. इस दौरान दोनों कपल ने गुलमर्ग में एशिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल कार परियोजनाओं में से एक गुलमर्ग गंडोला की सवारी का भी आनंद लिया, और गंडोला के जरिए 14,000 फीट ऊंचाई पर स्थित अफारवत चोटी पर भी पहुंचे.
जहां उन्होंने बर्फ से ढकी इस खूबसूरत चोटी को अपने कैमरे में भी कैद किया. जिनको उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है. उन तस्वीरों को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. साथ में कश्मीर की खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे हैं.
फैंस के साथ भी ली सेल्फी
गुलमर्ग में सैर कर रहे धवन को जब स्थानी लोगों और पर्यटकों ने देखा तो वो उनके साथ तस्वीरें और सेल्फी भी. इसके अलावा धवन ने गुलमर्ग के मशहूर आलू फार्म का भी दौरा किया, जहां उन्होंने घुड़सवारी का आनंद लिया. इस मौके पर उनके साथ कुछ करीबी दोस्त भी मौजूद थे.
गुलमर्ग प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर
बता दें कि जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इन दिनों बड़ी संख्या में यहां पर्यटक आ रहे हैं. यहां देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक आते हैं. गुलमर्ग की खूबसूरत घाटियों, हरे-भरे मैदानों और पहाड़ों के नजारों की वजह से यह जगह बॉलीवुड और खेल जगत की मशहूर हस्तियों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र है.
गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के खूबसूरत पहाड़ी नजारों की तारीफ करते हुए शिखर धवन ने अपनी यात्रा को सुखद और यादगार बताया. गुलमर्ग साल भर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है. गर्मियों में हरे-भरे मैदान, पहाड़ों के नजारे और गंडोला की सवारी पर्यटकों को आकर्षित करती है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी के बाद यह इलाका स्कीइंग और बर्फ से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए मशहूर हो जाता है.
शिखर धवन की दूसरी पत्नी
बता दें कि शिखर धवन ने इसी साल के शुरू में अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर सोफी शाइन से शादी रचाई थी. दोनों लगभग एक साल से रिलेशनशिप में थे. ये धवन की दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी आयशा मुखर्जी से 2021 में खत्म हो गई थी. उनकी पहली पत्नी से एक बेटा भी है, जिसका नाम जोरावर है.
शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज हैं. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं. ICC के टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन खास तौर पर शानदार रहा, जिसके कारण क्रिकेट जगत में उन्हें 'मिस्टर ICC' भी कहा जाता है. धवन ने 2024 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. उन्होंने 269 इंटरनेशनल मैचों में 10,867 रन बनाए हैं, जिसमें 24 सेंचुरी शामिल है.