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टीम इंडिया के सिलेक्शन में होता है भेदभाव? शिखर धवन ने दिया ये जवाब

'यह सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है' उन्होंने कहा, 'नहीं, निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं होता. अगर आप अच्छा खेलते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको बाहर नहीं रख सकता. आपका खेल ही आपकी पहचान बनता है. कभी-कभी किस्मत भी भूमिका निभाती है.'

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवन के अलावा जम्मू कश्मीर की स्टार खिलाड़ी परवेज रसूल और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा भी मौजूद थे. इस मौके पर जब एक पत्रकार ने शिखर धवन से सवाल किया कि क्या जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता है क्योंकि उन्हें अधिक मौके नहीं मिलते तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों के चयन में क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता लेकिन इस प्रक्रिया में किस्मत भी भूमिका निभा सकती है.

श्रीनगर (जम्मू - कश्मीर): पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने रविवार को श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. जिसको प्रो स्टार क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत की घोषणा करने के लिए बुलाई गई थी.

धवन ने ये भी कहा, 'यह सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है. चाहे दिल्ली का लड़का हो या मुंबई का, आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां कोई खिलाड़ी मौके का हकदार था लेकिन उसे मौका नहीं मिला और उसकी जगह किसी और को चुन लिया गया. यह खेल का ही एक हिस्सा है.'

प्रो स्टार क्रिकेट लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

बता दें कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद तेज गेंदबाज आकिब नबी और बल्लेबाज सरफराज खान का टीम इंडिया में चयन नहीं हुआ तो फिर इस तरह का सवाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उठाया गया. हालांकि बाद में दोनों खिलाड़ियों को चोटिल खिलाड़ियों की जगह टीम इंडिया में चुना गया, लेकिन अभी तक उन दोनों को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल सकी है.

प्रो स्टार क्रिकेट लीग की शुरुआत कब होगी?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया कि प्रो स्टार क्रिकेट लीग का दूसरा सीजन अगले साल मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा. इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होगी और फाइनल देहरादून में होगा. खास बात ये है कि शिखर धवन को जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर परवेज रसूल के साथ लीग का आइकॉनिक खिलाड़ी घोषित किया गया. जबकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा को लीग का कमिश्नर बनाया गया है.