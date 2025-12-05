ETV Bharat / sports

ऐसे ही कोई चैंपियन नहीं बन जाता.. हैरान कर देगी 4-4 गोल्ड मेडल जीतने वाली बिहार की रानी की ये कहानी

सिर्फ मोतिहारी में ही होती थी ड्रैगन बोट की ट्रेनिंग: रानी की मेहनत और लगन देखकर धीरे-धीरे उनके माता पिता को भरोसा हो गया कि उनकी बेटी जरूर कुछ बड़ा करेगी. इसके बाद परिवार ने हर तरह से रानी को आगे बढ़ाने के लिए मदद की. रानी ने कहा कि ड्रेगन बोट खेल के लिए बिहार में सिर्फ मोतिहारी में ही व्यवस्था है. ऐसे में प्रशिक्षण में दिक्कत होती है, लेकिन हौसले और टीम भावना ने महाराष्ट्र में आयोजित खेल में ग्यारह मेडल लिया है.

'लोग मारते थे ताना': रानी कहती हैं कि खेलना मैंने 2019 से शुरू किया था, लेकिन ड्रैगन बोट 2023 के मार्च से शुरू किया. यहीं से रानी के संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है. शेखपुरा में ड्रेगन बोट की प्रैक्टिस नहीं होती थी. रानी को मोतिहारी भेजना था. गांव में इस तरह का फैसला लेना आसान नहीं होता है. अकेली लड़की को घर से दूर भेजने पर लोग ताने मारते थे, लेकिन रानी के माता-पिता ने किसी की परवाह नहीं की और रानी को मोतिहारी भेजने का फैसला लिया. मोतिहारी के मोतीझील में रानी की ड्रैगन बोट की ट्रेनिंग शुरू हुई.

घर से 35 किमी दूर जाती थी कॉलेज: रानी ने दसवीं तक की पढ़ाई गांव के ही मध्य विद्यालय हुसैनाबाद से की है. वहीं पंचायत में इंटर स्तरीय विद्यालय नहीं होने से रानी जिले के महिला कालेज से इंटर की पढ़ाई की. ग्रेजुएशन की पढ़ाई रानी ने घर से 35 किलोमीटर दूर जिले के बरबीघा स्थित आर लाल कॉलेज से की और अभी पीजी की पढ़ाई नालंदा कालेज बिहारशरीफ से कर रही है.

"साल 2019 में गांव की एक लड़की के साथ खेलने के लिए शेखपुरा के समाहरणालय मैदान में आई थी और रग्बी फुटबॉल खेलने से शुरुआत की. क‌ई बार जिलास्तर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ली. उसी वक्त रग्बी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज कुमार ज्योतिष (कोच) से मुलाकात हुई. उन्होंने ड्रैगन बोट के बारे में जानकारी दी और प्रैक्टिस करने को कहा था." - रानी कुमारी, खिलाड़ी

शेखपुरा की रानी ने जीते 4 गोल्ड मेडल: रानी कुमारी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में चार गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है. रानी की मां गृहणी और पिता राजेंद्र चौधरी मजदूरी कर बड़ी जद्दोजहद कर घर चलाते हैं. बेटी की पढ़ाई और प्रैक्टिस में लगने वाले खर्च के लिए क‌ई बार सेठ साहूकारों से वे कर्ज भी ले चुके हैं. ईटीवी भारत से रानी ने खास बातचीत के दौरान बताया है कि शुरू से ही मुझे खेलने का शौक था और उसी शौक ने इस मुकाम तक पहुंचाया है.

शेखपुरा: संघर्ष और सफलता दोनों साथ-साथ चलते हैं. अगर आप में हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत है तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है. इस बात को सच साबित कर दिखाया है शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद की रानी कुमारी (22) ने. रानी और उनके माता-पिता के संघर्षों का नतीजा है कि जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे आज घर आकर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं.

रानी की उपलब्धियां: रानी ने बताया कि बिहार टीम ने सात गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें से अकेले चार गोल्ड मेडल उन्होंने जीती है, बाकि तीन गोल्ड मेडल बिहार टीम में शामिल खिलाड़ियों ने जीता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं. महिला वर्ग में रानी ने 4 गोल्ड, 2 रजत और दो कांस्य मेडल हासिल किया है.

मोतिहारी से हटा लिया गया सेंटर: रानी ने कहा कि ड्रैगन बोट खेल प्रतियोगिता के लिए पिछली बार मोतिहारी जिला में ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन इस बार वहां से सेंटर हटा लिया गया है.जिसके कारण अब ड्रैगन बोट खेल प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं. वहां रहने और खाने में करीब दस हजार महीना से खर्च आता है. गेम शुरू होने से एक महीने पहले ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है.

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के साथ रानी (ETV Bharat)

श्रेयसी सिंह ने किया सम्मानित: रानी को इस बात का मलाल है कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है. रानी का कहना है कि सिर्फ खेल दिवस पर 29 अगस्त को सम्मानित किया जाता है, नगद राशि दी जाती है. बीते दिनों रानी कुमारी को बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने सम्मानित किया था. साथ ही स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का वादा किया है.

गोरखपुर में रोइंग की प्रैक्टिस: रानी के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. गरीबी में पली बढ़ी रानी की जिंदगी अभी भी गरीबी से ही जूझ रही है. पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. पैसों के लिए पिता कई बार लोगों से कर्ज भी लेते हैं, ताकि उनकी बेटी का सपना सच हो जाए. रानी की गोरखपुर में रोइंग की प्रेक्टिस पिछले आठ महीने से चल रही है और अब वह इंटरनेशनल खेलने की तैयारी कर रही हैं.

माता-पिता और बहन के साथ रानी कुमारी (ETV Bharat)

सरकार से रानी की मांग: रानी ने सरकार से मदद की मांग के साथ ही नौकरी की मांग की है ताकि वह आगे बढ़ सके. रानी का कहना है कि पैसों के अभाव में गरीब खिलाड़ी नेशनल गेम नहीं खेल पाते हैं.

'बिहार पुलिस में जाना चहाती थी रानी': रानी के पिता राजेन्द्र चौधरी ने अपनी बेटी की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं. रानी के ड्रैगन बोट तक पहुंचने की कहानी साझा करते हुए पिता राजेद्र चौधरी करते हैं कि जब रानी पढ़ रही थी तो मैट्रिक पास करने के बाद बोली बिहार पुलिस में अप्लाइ करेंगे. रानी ने कहा कि मैं दौड़ने के लिए जाऊंगी. रानी दौड़ते हुए शेखपुरा अनुमंडल तक जाती थी.

"फिर रानी अपनी एक दोस्त के संपर्क में आई जो होमगार्ड है. उसी सहेली ने इस खेल के बारे में बताया था. वही रानी को लेकर गई थी. हमें भी कोई भी दिक्कत नहीं था. बेटी के मेडल जीतने से पूरे परिवार और गांव में खुशी है. लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली है."- राजेन्द्र चौधरी, रानी के पिता

शेखपुरा की रानी ने जीते 4 गोल्ड मेडल (ETV Bharat)

'आखिरी सांस तक पूरा करेंगे अरमान': राजेन्द्र चौधरी कहते हैं कि बेटी के खेल के लिए कई लोगों से कर्ज लेना पड़ा है. पहले मैं मुंशी का काम करता था, लेकिन कुछ महीनों से मजदूरी कर रहा हूं. राजेंद्र कहते हैं कि बेटी के अरमानों को अंतिम सांस तक मैं पूरा करके रहूंगा.

रानी की मां ने क्या कहा?: रानी की मां मीरा देवी ने कहा कि बेटी के खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में गांव के लोगों द्वारा ताना भी मारा जाता था, लेकिन बेटी को कभी खेल में हिस्सा लेने में मनाही नहीं किया. मीरा ने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी खेल आयोजन के हिस्सा लेने के होती थी.खेल में हिस्सा लेने के लिए बाहर जाना होता है, जिसमें काफी पैसे लगते हैं.

"बेटी पैसे के कारण खेल से दूर न हो, इसके लिए कई लोगों से कर्ज लिया है. गांववालों से सूद में पैसे लेकर बेटी को खेल में शामिल होने दिया. अब बेटी ने जिला और गांव का नाम रौशन किया तो बहुत खुशी हो रही है. हमारे ऊपर अबतक 3 से 4 लाख रुपये का कर्ज हो चुका है."- मीरा देवी, रानी कुमारी की मां

रानी की जीत से परिवार में खुशी (ETV Bharat)

24 से 27 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में शेखपुरा की रानी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. इस प्रतियोगिता में बिहार समेत देशभर के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया था. रानी ने बताया कि बिहार टीम ने सात गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें रानी अकेले चार गोल्ड मेडल जीती है, बाकी तीन गोल्ड मेडल बिहार टीम में शामिल खिलाड़ियों ने जीता है , जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं. रानी ने अबतक कुल 5 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर अपने कौशल का परिचय दिया है.

12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप की टीम (ETV Bharat)

क्या होता है ड्रैगन बोट प्रतियोगिता: ड्रैगन बोट प्रतियोगिता एक रोमांचक टीम जल खेल है. इसमें ड्रैगन के सिर और पूंछ वाली लंबी बोट में कई लोगों की टीम पतवार से नाव चलाते हैं. कई स्थानों पर पैडल मारने वाले नाविक भी होते हैं. एक साथ टीम (नाविक) पैडल चलाकर एक निश्चित दूरी की दौड़ लगाती है. इसकी शुरुआत चीन से हुई है और अब यह एक इंटरनेशनल गेम बन चुका है, जो टीम वर्क और सहनशक्ति को दर्शाता है.

